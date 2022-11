Bigg Boss 16: प्रियंका के 'चल चल' बोलने पर भड़के MC Stan, किया आपत्तिजनक कमेंट, बोले- दो-दो बॉयफ्रेंड चाहिए?

कंट्रोवर्सियल शो बिग बॉस 16 में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है. अर्चना गौतम और शिव ठाकरे के बीच विवाद थमा ही था कि बीबी हाउस में अब एमसी स्टैन को लेकर मुद्दा गरमाया है. रैपर ने रियलिटी शो में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वे ट्रोल हो रहे हैं. यूजर्स ही नहीं सेलेब्स ने भी एमसी स्टैन को आड़े हाथों लिया है. बताते हैं पूरा मुद्दा.

प्रियंका-स्टैन में हुआ झगड़ा

बीते एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एक लाइटर के पीछे एमसी स्टैन और प्रियंका चहर चौधरी में झगड़ा हुआ. रैपर ने प्रियंका के साथ लड़ाई में उन पर अपमानजनक टिप्पणी की. प्रियंका ने एमसी स्टैन पर भड़कते हुए कहा- ये रहा लाइटर अब लेकर दिखा तू लाइटर. मेरे साथ ज्यादा फालतू बकवास मत करना समझा. कबसे बोल रही हूं कि उसका लाइटर वहां पड़ा हुआ है लेकर जा, पागल समझा है क्या. चल चल मुझे मत बोलना. अरे चल चल. प्रियंका चौधरी के इस चल चल बोलने से एमसी स्टैन का पारा हाई हो जाता है.

रैपर ने ये क्या कह दिया?

जवाब में रैपर ने कहा- किसको बोल रहे हो पोपट (अंकित गुप्ता) को क्या. सिगरेट पीती है, छी लड़की सिगरेट पीती है क्या? बिग बॉस में क्या बदतमीजी दिखा रही. सिगरेट पीना सीख रही. घरवालों को भी बोलती है मम्मी मुझे लाइटर दो, सिगरेट पीना सिखाते क्या आज के यूथ को. तेरा क्या नौकर है मैं. अंदर आकर लो लाइटर. फोड़ दूंगा सारे लाइटर. किधर चलूं चल मुझे क्या बोल रही है तेरे अंकित को बोल और लेकर जा. दो-दो बॉयफ्रेंड चाहिए क्या तेरे को. मुझे क्यों चलने को बोल रही है. मुझे नहीं आना. शादी होगी, बच्चे होंगे तो वो भी इरिटेट होंगे. चल चल मत बोल, मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर.

Bacche kaise paida honge , gande chale karne ke liye bula rahi …… sooooooooooo low in language. Sad ! Even women ok with hearing this from a man about another woman ! Sad ! — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) November 13, 2022

Mc stan “Chal” in Bb means get lost! It doesn’t mean please come with me I want you!!! You know the difference also you are trying to high light that in a bad way! EXTREMELY wrong!! You cant talk to a woman like that! Period!! #bb16 — Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) November 13, 2022

1st Gori and now #MCStan𓃵 ka darwaze raasta clear kar rahe Biggboss.



Mc stan ko pehle jhoot bolte dikhaya, phir chugli karte, aab ladka ladki mai bhed bhaw karte.



Next step, weekendkavaar mai expose then nomination with shiv priyanka, the Bastikahasti once again. #BiggBoss16 — Saurabh Chaudhary (@xclusiveindia) November 13, 2022

so a man can smoke all he wants, but if a woman does it it’s wrong? doesn’t he bang on about DONT play the woman card, but he’s side lining women himself. DISGUSTING EXCUSE OF A MAN MC STAN IS! #PriyankaChaharChoudhary #AnkitGupta #Priyankit #bb16 pic.twitter.com/hkrlTWJOoO — Priyanka PARODY (@PRlYANKAFCOFF) November 13, 2022

ट्रोल हुए एमसी स्टैन?

एससी स्टैन को गौहर खान ने ट्रोल किया है. वे लिखती हैं- बच्चे कैसे पैदा होंगे... बहुत ही गिरी स्तर की भाषा. दुखद. महिला भी इसे सुनने के बाद ओके है. दुखद. राजीव अदातिया ने रैपर पर तंज कसते हुए लिखा- एमसी स्टैन चल का मतलब बिग बॉस में होता है यहां से जाओ, इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं तुम्हें चाहती हूं. तुम ये अंतर जानते हो फिर भी इसे गलत तरीके से दिखा रहे हो. बहुत गलत है. महिला से ऐसे बात नहीं कर सकते.

कई यूजर्स ने वीकेंड का वार में एमसी स्टैन की क्लास लगाने की मांग की है. लोगों ने एमसी स्टैन को ट्रोल करते हुए उनकी भाषा को गलत ठहराया है. महिलाओं के सिगरेट पीने को गलत मानने की स्टैन की सोच पर भी सवाल उठ रहे हैं. यूजर्स का मानना है एमसी स्टैन ने सारी हदें पार कर दी हैं.

तो चलिए देखते हैं वीकेंड का वार में रैपर की क्लास लगती है या नहीं.