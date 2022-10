Bigg Boss 16 में साजिद खान की एंट्री पर भड़के यूजर्स, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #MeToo

सलमान खान के शो बिग बॉस 16 का शानदार आगाज हो चुका है. इस बार बिग बॉस में 14 नहीं, बल्कि 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली. इस लिस्ट में टीना दत्ता, सृजिता डे, निम्रत कौर अहलूवालिया, प्रियंका चहर चौधरी, अंकिता गुप्ता, सुम्बुल तौकीर खान, गौतम विग और शालीन भनोट जैसे सितारों का नाम शामिल रहा. इन सबके अलावा बिग बॉस हाउस में आकर साजिद खान ने सबको सरप्राइज कर डाला. साजिद खान की एंट्री के बाद सोशल मीडिया पर एक फिर #MeToo मूवमेंट की चर्चा हो रही हो.

विवादों में आया बिग बॉस

हर किसी को पता है कि बिग बॉस एक कंट्रोवॉर्शियल शो है. शो को लेकर हर साल कई विवाद होते हैं. पर पता नहीं था कि ग्रैंड प्रीमियर के बाद से ही ये शो विवादों में आ जायेगा. बिग बॉस फैंस शो में साजिद खान की एंट्री को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर #MeToo ट्रेंड होने लगा है. साजिद 2018 में उस वक्त मुश्किलों में आए जब उनका नाम मीटू आंदोलन में सामने आया.

बॉलीवुड के सफल डायरेक्टर्स में से एक साजिद खान पर सलोनी चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा, अहाना कुमरा और मंदाना करीमी जैसी 9 एक्ट्रेसेज ने #MeToo के तहत आरोप लगाया था. #MeToo में नाम सामने आने के बाद साजिद खान इंडस्ट्री से एकदम से गायब हो गये. वहीं अब दर्शकों का मानना है कि एक #MeToo आरोपी को आप शो पर कैसे ला सकते हैं. जिस डायरेक्टर ने इतनी एक्ट्रेसेज के साथ गलत किया. भला उसे बिग बॉस में करियर संवारने का मौका क्यों दिया जा रहा है.

Name one MAN who was called out during India’s #MeToo who has faced the consequences of his actions? ONE.

As for the women, each of them was bullied, trolled, called a liar and god knows what else. I give up. There’s no point. We just can’t win. https://t.co/Uo3kXz5y7U — Janice Sequeira (@janiceseq85) October 2, 2022

बिग बॉस में एंट्री के दौरान साजिद खान ने बताया कि उन्हें खुद पर घमंड आ गया था. इसी घमंड ने उनका करियर बर्बाद कर दिया. साजिद खान के सपोर्ट में शहनाज गिल ने एक वीडियो मैसेज शेयर किया था. जिस वजह से शहनाज को भी लोगों ने खरी-खोटी सुनाई.

कश्मीरा शाह की लगाई क्लास

कश्मीरा शाह बिग बॉस फैन हैं. वो हर साल शो को करीब से फॉलो करती हैं. बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर देखने के बाद उन्होंने एक ट्वीट लिखा. इस ट्वीट में साजिद की तारीफ करते हुए कहा कि अभी वूट पर बिग बॉस देखा. कुछ कंटेस्टेंट कमाल के हैं. साजिद खान की सच्चाई ने मेरा दिल छू लिया. उनकी बहन फराह ने उन्हें बहुत सही एडवाइस दी. उन्हें टीवी पर देखने के लिये एक्साइटेड हूं.

Just saw #BiggBoss on @justvoot and must say I loved the line up. There are a few early favorites but I have to admit that #SajidKhan s candid honesty touched my heart waiting to see him more good advice by sister #farahkhan @ColorsTV ##BB16 — Kashmera Shah (@kashmerashah) October 1, 2022

ये देखें ट्वीट्स-

Fake feminist 😡 U are disgusting women. Because of u Karan was so affected 🥺



KASHMERA SHAKAL DEKH APNI pic.twitter.com/wnKV0FioHD October 2, 2022

She really needs to take a good look at herself in the mirror, really introspect!

Can't even call her a pseudo feminist at this point, what a shitty person!



KASHMERA SHAKAL DEKH APNI#Karankundrra #TejRan pic.twitter.com/jZAWI4sGKX — Rahul (@Rajukikaju) October 2, 2022

कश्मीरा शाह के इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर उनकी जमकर क्लास लगाते दिखाई दे रहे हैं. लोग उन्हें उनकी ही कही बात पर ताने मारते दिखते हैं. बिग बॉस 14 में कश्मीरा ने करण कुंद्रा को बद्तमीज कहा था. पर साजिद का पक्ष लेते वक्त वो भूल गईं कि उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है. शो शुरू होते ही विवादों में आ चुका है. देखते हैं कि ये विवाद कहां जाकर थमता है.