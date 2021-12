Bigg Boss 15: Umar Riaz संग वॉयलेंट हुए Rakhi Sawant के पति, यूजर्स बोले- फर्जी जीजा को बाहर निकालो

एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सांवत के पति उनसे भी ज्यादा बिंदास होंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था. राखी सावंत के पति बिग बॉस 15 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने के बाद से ही धमाल मचा रहे हैं. राखी के पति रितेश बड़े-बड़े सेलेब्स से पंगा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. अब बीते दिन के एपिसोड में रितेश एक टास्क में उमर रियाज संग एग्रेसिव होते हुए नजर आए, जिसके बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

राखी के पति ने उमर संग की धक्का-मुक्की

दरअसल, बिग बॉस ने घरवालों को एक टास्क दिया है, जिसमें दो टीमें बनाई गई हैं. एक टीम है वाइल्ड कार्ड की और दूसरी घरवालों की. टास्क के पहले राउंड में उमर रियाज और राखी के पति को सिक्के जमा करके उनकी हिफाजत करनी थी. लेकिन अपने सिक्कों को बचाने के लिए और टास्क जीतने के जोश में राखी के पति रितेश उमर रियाज संग वॉयलेंट हो गए. रितेश ने उमर के साथ कई बार धक्का-मुक्की की.

यूजर्स कर रहे राखी के पति को शो से बाहर निकालने की अपील

राखी के पति रितेश का वॉयलेंट बिहेवियर देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी गुस्सा है. उमर रियाज संग धक्का-मुक्की करने पर यूजर्स राखी के पति को ट्रोल कर रहे हैं और बिग बॉस से रितेश के खिलाफ एक्शन लेने की अपील कर रहे हैं.

एक यूजर ने रितेश के ओवर एग्रेसिव बिहेवियर पर लताड़ते हुए कहा- अपने फर्जी जीजा को शो से बाहर निकालें. यह बहुत ज्यादा एग्रेसिव और चालाक हैं. जिस तरह से वो उमर रियाज और प्रतीक को धक्का दे रहे हैं वो क्या है. दंगल चल रहा है क्या? उनसे कहो कि वो अपने होमटाउन वापस जाएं.

#Ritesh @BiggBoss #BB15 @justvoot @ColorsTV Are you guys for real ? Throw out your Farzi Jija from the house. He is bloody so aggressive and cunning. The way he was pushing #UmaRiaz and #Pratik wtf was that.Dangal chal raha hai kya. Ask him to go back to his hometown. 👎👎👎👎 — Neha Pal (@Nehapal_06) November 30, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा- प्रतीक सहजपाल रितेश को उमर से अलग करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन रितेश ने प्रतीक का गला पकड़ा और धक्का भी दिया.यह आदमी दूसरे ही लेवल का वॉयलेंट है. इससे पहले किसी को चोट लग जाए बिग बॉस इसके खिलाफ एक्शन लो.

#PratikSehajpaI was trying to separate #Ritesh from #UmarRiaz . Then Ritesh ne Pratik ka gala pakda and dhakka bhi diya. This man is violent on whole another level. #BiggBoss15 take action before someone gets seriously hurt. — Raven Frost (@Raven_Frost16) November 30, 2021

यहां देखें यूजर्स का क्या कह रहे हैं-

#RITESH started hathapaai with #UmarRiaz just for the reason that Umar collected coins in his pocket...#Devoleena took this opportunity to disqualify umar...

Not fair at all..

If Salman don't react to this it'll be really unfair.....#BB15 — Baibhav Kumar (@_baibhavop) November 30, 2021

It was very clear that #ritesh pushed #umar frst. Bt yeh #devoleena behen ji andhi hogyi. Seriously this women is hell irritating. I'm happy that housemates are getting back at her. #bb15 #biggboss #biggboss15 — Sahil Sharma (@Sahilsh40752529) November 30, 2021

Just caught a few mins of today's live streaming. #Ritesh is constantly cheating and that fairness ki murat #DevoleenaBhattacharjee is constantly saving them. Such cheaters! The most irritating contestant on #BiggBoss15 right now is Devo! #BB15 November 30, 2021