Bigg Boss 15: प्राइज मनी विवाद में काम्या पंजाबी का जय को सपोर्ट, शमिता के कमेंट पर बोलीं- बाकी 5 बारात में नहीं आए

बिग बॉस 15 में हाल ही के एपिसोड में एक टास्क के दौरान ज्यादातर घरवाले जय भानुशाली के खिलाफ नजर आए. दरअसल, कंटेस्टेंट्स को प्राइज मनी की कुर्बानी देकर बिग बॉस के मुख्य घर में एंट्री करने का मौका मिला था. लेकिन जय भानुशाली इससे सहमत नहीं थे. लेकिन टास्क के दूसरे ही दिन जय 25 लाख की कुर्बानी देकर मुख्य घर में एंट्री करने के लिए राजी हो गए और उनके ऐसा करने पर शो की प्राइज मनी जीरो हो गई. ऐसे में शमिता शेट्टी जय पर काफी गुस्सा करते हुए नजर आई थीं. इस विवाद के बाद अब जय के सपोर्ट में काम्या पंजाबी आगे आई हैं.

शमिता शेट्टी को काम्या ने लगाई फटकार

25 लाख की प्राइज मनी की कुर्बानी देकर घर में एंट्री करने पर शमिता जय पर काफी भड़की थीं. शमिता के इस बिहेवियर पर रिएक्ट करते हुए काम्या पंजाबी ने उन्हें लताड़ा. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा- "अरे तो शमिता शेट्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही थीं? कि 6 लोग शो से निकल जाएं ताकि बाकि लोग 25 लाख जीत सकें? और आपको कैसे पता कि पहला टास्क 25 लाख पर ही रुक जाता? इस बार यह सिर्फ जय के बारे में नहीं था. बाकी 5 बारात में थोड़ी ना आए हैं."

Arre so what was #ShamitaShetty expecting? Ki 6 log show se nikal jaaye so that the rest can win 25 lacs ? And how wud u know ki pehle task 25L par ruk hi jaata? 🙄 @ColorsTV #BIggBoss15 it was not only about n on #JAY this time! Baaki 5 baaraat meh thodi na aaye hai 😀