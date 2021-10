Salman Khan की होस्टिंग के दीवाने हुए फैंस, Gauahar Khan बोलीं- उनसे अच्छा कोई होस्ट नहीं

बिग बॉस 15 में इस हफ्ते काफी धमाल और ड्रामा देखने को मिला. कुछ कंटेस्टेंट्स जहां काफी एग्रेसिव दिखे तो वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स की जुबानी जंग ने फैंस को हैरान कर दिया. हफ्तेभर अफसाना खान, शमिता शेट्टी को टारगेट करती दिखीं और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया. वहीं टास्क जीतने के लिए कंटेस्टेंट्स एक दूसरे संग फिजिकल हो गए और कई लोगों को घर में चोट भी आई.

कंटेस्टेंट्स को लगता है सलमान से डर

कंटेस्टेंट्स के खराब और एग्रेसिव बिहेवियर के बाद घरवालों समेत फैंस को भी इस बात का इंतजार था कि आखिर सलमान खान किस तरह इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेंगे और कंटेस्टेंट्स को किस तरह उनकी गलतियों को लेकर फटकार लगाएंगे. ज्यादातर लोगों को लगा था कि सलमान खान कंटेस्टेंट्स पर गुस्सा करते हुए दिखेंगे. लेकिन इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने जिस समझदारी और शांत स्वभाव से इतनी खराब सिचुएशन को हैंडल किया, उसके बाद फैंस समेत सेलेब्स भी उनके फैन बन गए.

सलमान खान ने डिग्निटी के साथ समझाई कंटेस्टेंट्स को उनकी गलतियां

सलमान खान ने बहुत ही डिग्निटी और शांति‍ के साथ कंटेस्टेंट्स को ना सिर्फ उनकी गलतियां बताईं, बल्कि उनके बिहेवियर में सुधार करने के लिए उन्हें गाइड भी किया. सलमान खान ने बहुत ही आराम से कंटेस्टेंट्स को समझाया कि वो कैसे गलती करने से बच सकते हैं और खुद को फैंस का फेवरेट बना सकते हैं. यहां तक की अफसाना के अपशब्द बोलने पर भी सलमान ने उन्हें बहुत शांति के साथ समझाया और जब अपनी गलती का एहसास करके अफसाना रोने लगीं तो सलमान ने उन्हें अपने फनी अंदाज से हंसाने की भी कोशिश की.

Bigg Boss 15 Written Updates: अफसाना को सलमान की फटकार, इंटीमेसी के चलते ईशान-माइशा की लगी क्लास

सलमान की होस्टिंग के दीवाने हुए फैंस

सलमान की होस्टिंग के तो लोग पहले भी दीवाने थे, लेकिन इस हफ्ते जिस मुश्किल सिचुएशन को सलमान ने बेहद सिंपल तरीके से डिग्निटी के साथ हैंडल किया उसके बाद फैंस सोशल मीडिया पर एक्टर की होस्टिंग की जमकर तारीफें कर रहे हैं और सलमान खान को बेस्ट होस्ट बता रहे हैं.

गौहर ने भी की सलमान की होस्टिंग की तारीफ

बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान शो को करीब से फॉलो करती हैं. गौहर खान ने भी सलमान खान की होस्टिंग की तारीफ की है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा- "सलमान खान जिस तरह हर वीकेंड पर इतने सारे कंटेस्टेंट्स को इतने अलग-अलग तरह समझाते हैं वो मुझे बहुत पसंद है. जिस तरह वो बिग बॉस होस्ट करते हैं, वैसे कोई भी नहीं कर सकता है."

Loved how @BeingSalmanKhan explains every weekend to so many contestants in so many different ways ! #noOneCanhostBb the way he does ! #bb15 — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) October 16, 2021

सलमान की तारीफ में क्या कह रहे यूजर्स

एक यूजर ने सलमान की होस्टिंग की तारीफ करते हुए लिखा- "कोई भी नहीं, मैं दोबारा कहता हूं सलमान खान की तरह कोई भी होस्ट नहीं कर सकता है."

No one i REPEAT No one can Host Better than SALMAN KHAN that's it. #WeekendKaVaar #SalmanKhan @BiggBoss — time_pass_on 🥂 (@TMPON007) October 16, 2021

I'm still not convinced that #AfsanaKhan ko kuch realise hua hai apni galti ka..coz wo #SalmanKhan k samne b bass defensive mode mein thi rather than understanding..N hats off to Salman Sir 4 the way he handled the situation.#BiggBoss15 #BB15 #Shamita #Vishal October 16, 2021