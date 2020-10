BB: टास्क के दौरान जैस्मिन की राहुल वैद्य से भिड़त, एक्ट्रेस के सपोर्ट में जुटे फैंस

बिग बॉस 14 के घर में जब से एक्ट्रेस कविता कौशिक की एंट्री हुई है, गेम के मिजाज भी बदलते दिखे हैं और लंबे समय से बोरिंग चल रहे इस शो में भी नई जान आ गई है. मंगलवार के एपिसोड में एक बार फिर सभी कंटेस्टेंट को घर का कप्तान बनने का अवसर दिया गया. बीबी वर्ल्ड टूर टास्ट दे बिग बॉस ने सभी घरवालों को फिर गेम के समीकरण बदलने का मौका दिया. लेकिन उस टास्क के दौरान जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्य के बीच काफी तकरार होती दिख गई.

जैस्मिन की राहुल से लड़ाई

बीबी वर्ल्ड टूर टास्क में सभी कंटेस्टेंट के पास अपने चेहरे वाले बैग हैं. अब जो भी सदस्य रेड जोन में हैं उन्हें किसा ना किसी कंटेस्टेंट के हाथ से वो बैग छीन उन्हें कप्तानी की रेस से बाहर करना है. अब क्योंकि इस समय रेड जोन में जान कुमार, निक्की तंबोली, पवित्रा पुनिया और राहुल वैध हैं, इसलिए कंटेस्टेंट से बैग छीनने का काम भी इन्हीं का है. लेकिन टास्क के दौरान जिस अंदाज में राहलु ने जैस्मिन सै बैग छीनने की कोशिश की, उस पर काफी विवाद हुआ. राहुल एक तरफ तो जैस्मिन को बता रहे थे कि वे बैग छोड़ दें नहीं तो उन्हें चोट लग जाएगी, वहीं दूसरी तरफ उनके हाथ से उसे खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे. इस प्रयास में राहुल तो सफल हो गए लेकिन जैस्मिन का गु्स्सा सांतवे आसमान पर पुहंच गया.

जैस्मिन पहले तो काफी रोईं और तनाव में नजर आईं, लेकिन बाद में उन्होंने राहुल से सीधी भिड़त कर ली. उनकी नजरों मे राहुल ने उन्हें टास्क के दौरान धमकी दी थी. राहुल ने अपने बल का इस्तेमाल कर जैस्मिन को हराने की कोशिश की. अब इस बवाल ने बिग बॉस को फिर सुर्खियों में ला दिया है. सोशल मीडिया पर जैस्मिन के तमाम फैन्स ने राहुल को घेरना शुरू कर दिया है. इस समय #WeAreWithJasmin ट्रेंड कर रहा है.

A decent and straight forward girl.

I believe she never give up in any task and in bb14 house too.

She is sensible and mature too but she is little emotional.

And I urge to all the fans of jasmin please take part in our trend@jasminbhasin u also take part.#WeAreWithJasmin pic.twitter.com/mZ5iCiMNeX — 🌸Team Jasmin🌸 (@Fahad06900062) October 27, 2020

Today @rahulvaidya23 made me realise being a women is a curse . Man can play any card bt when it comes to women den they are nt even allowed to express their emotions if she do then she is playing a women card seriously. STRONG LOOSER MAN HE IS 👏 #WeAreWithJasmin @jasminbhasin — Jasmin’s Fan 😍 (@SangitaBakai) October 27, 2020

Don't know what happened with the audience...If they are supporting Male contestant then they see every next women playing women card... It's very shameful...And this is what happening with @jasminbhasin ma'am right now...Stay strong we are with you always.#WeAreWithJasmin — JasminBhasinFAM✨✨ (@JasminBhasinFAM) October 27, 2020

Yes she is a girl but giving equal competition to boys...We have seen her in Garden task how she compete with 4 boys at a time...That's why we admire her the most.@jasminbhasin@OrmaxMedia#WeAreWithJasmin — Ayesha 56 (@AyeshaK32923288) October 27, 2020

I'm on Twitter to support her and will support her throughout season... I'm with her in every ups and downs no matter what comes next.#WeAreWithJasmin — JasminBhasinFAM✨✨ (@JasminBhasinFAM) October 27, 2020

देखें: आजतक LIVE TV

जैस्मिन के फैन्स हुए एकजुट

एक यूजर लिखते हैं- वो काफी डीसेंट और सीधा बोलने वाली लड़की हैं. उन्होंने कभी हार नहीं मानी है,वे काफी संवेदनशील और मैच्योर हैं. थोड़ी इमोशल हो जाती हैं. दूसरे यूजर लिखते हैं- वो लड़की जरूर है लेकिन लड़कों को टफ फाइट दे रही हैं. हमने उन्हें गार्डन टास्क में भी देखा था, वे अकेले चार लड़कों से भिड़ गई थीं. हम इसलिए उन्हें काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर और भी ऐसे कई ट्वीट वायरल हैं. जैस्मिन के फैन्स इस समय एकजुट हो चुके हैं. ऐसे में एक तरफ एक्ट्रेस को गेम में फायदा मिल सकता है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल अकेले पड़ते दिख सकते हैं.