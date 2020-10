रोडीज के तर्ज पर खेला जाएगा बिग बॉस, टीम्स में बंट जाएंगे कंटेस्टेंट!

बिग बॉस 14 का आगाज होने वाला है और शो को लेकर सभी के मन में ना सिर्फ उत्सुकता है बल्कि काफी उम्मीदें भी हैं. इस सीजन को पिछले सीजन के मुकाबले काफी अलग बताया जा रहा है. कोरोना काल में शुरू होने वाले इस रियलिटी शो को पहले से भी बड़े लेवल पर तैयार किया गया है. ऐसे में क्या नया देखने को मिलेगा, ये सवाल सभी के मन है.

बिग बॉस में दिखेंगी अलग-अलग टीम

अब खबरों के मुताबिक इस बार बिग बॉस को रियलिटी शो रोडीज की तर्ज पर बनाया गया है. शो में सभी कंटेस्टेंट जीतने के लिए जरूर खेलेंगे, लेकिन सभी किसी ना किसी टीम का हिस्सा होंगे. जी हां, इस बार बताया जा रहा है कि बिग बॉस में सभी कंटेस्टेंट को टीम्स में बाट दिया जाएगा. सिर्फ यही नहीं इन सभी टीम्स को हेड करेंगे वो मेंटर जो इस गेम में ना सिर्फ एक्सपर्ट हैं बल्कि इस शो में अपनी काबिलियत को साबित किया है. शो में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, प्रिंस नरूला, गौहर खान को मेंटर के रूप में रखा जाएगा. सभी की अपनी टीम होगी और उसी आधार पर हार-जीत का फैसला होगा.

Yeh hain iss season ke kuch gharwale, can you guess who they are?🤔

If not, toh karlo bas kal tak ka intezaar; #BB14 Grand Premiere episode tomorrow at 9 PM on #Colors.

Catch #BiggBoss2020 before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan #BiggBoss #BiggBoss14 pic.twitter.com/wWtHmc2z5b