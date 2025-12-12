पति कृष पाठक संग हनीमून पर सारा खान, थाइलैंड के बीच पर रोमांटिक हुआ कपल

'बिदाई' एक्ट्रेस सारा खान पिछले काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई हैं. उनकी शादी 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से हुई. दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से पहले सात फेरे लिए. फिर बाद में निकाह भी किया. अब, अपनी शादी के फंक्शन निपटाकर कपल अपने हनीमून के लिए निकल गया है.
हनीमून पर सारा-कृष पाठक
सारा खान और कृष पाठक अपना हनीमून मनाने थाइलैंड गए हैं. दोनों ने अपनी हनीमून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो बीच पर एन्जॉय करते नजर आए. कपल कैजुअल आउटफिट में नजर आया. पहली फोटो में कृष सनग्लास पहने काफी कूल लगे, वहीं सारा पिंक ड्रेस में काफी खूबसूरत दिखीं. उनकी चेहरे पर एक अलग चमक दिखी.
इसके बाद, दोनों ने बीच पर सनसेट के साथ खाना एन्जॉय किया. आगे, कपल का एक वीडियो भी है जिसमें वो बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आए. सारा और कृष ने थाइलैंड की सड़कों और गलियों को भी एक्सप्लोर किया. सारा और कृष की पोस्ट में हर तरफ सिर्फ प्यार की झलक नजर आई, जिसे देखकर फैंस भी खुश हुए.
सारा खान और कृष पाठक की लव स्टोरी
सारा खान और कृष पाठक की शादी के चर्चे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हुए थे. सारा, दूसरी बार शादी के बंधन में बंधी थीं. उनकी पहली शादी एक्टर अली मर्चेंट संग साल 2010 में हुई थी, जो दो महीनों बाद टूट गई. दोनों ने 'बिग बॉस' सीजन 4 में शादी की थी. इसके बाद सारा ने कई लोगों को डेट किया. मगर फिर उनकी मुलाकात साल 2024 में कृष पाठक से हुई.
दोनों ने रिलेशनशिप के एक साल बाद ही शादी करने का फैसला किया. अक्टूबर, 2025 में दोनों ने कोर्ट मैरेज की. इस दौरान उनके सिर्फ करीबी लोग ही मौजूद थे. बता दें कि सारा के पति कृष पाठक के पिता सुनील लहरी उनकी शादी के फंक्शन्स में कहीं नजर नहीं आए थे. कृष जब बहुत छोटे थे, तब सुनील लहरी ने कृष की मां को तलाक दिया था. हालांकि कृष ने कभी अपने पिता का सरनेम नहीं इस्तेमाल किया.