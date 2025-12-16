भारती ने किया धुरंधर की एक्ट्रेस आयशा को बॉडीशेम! कपिल हुए हैरान, यूजर्स भी नाराज

लाफ्टर क्वीन भारती सिंह का मारा एक जोक उन्हीं पर उल्टा पड़ गया. हाल ही में लाफ्टर शेफ्स शो के एक एपिसोड में भारती सिंह ने एक्ट्रेस आयशा खान के अपीयरेंस पर कमेंट कर दिया. इसके बाद उनकी खूब किरकिरी हो रही है. जहां आयशा भारती की बात को सुन अनकम्फर्टेबल होती दिखीं, वहीं यूजर्स को भी कॉमेडियन का कमेंट बुरा लगा. नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया कि- भारती से ऐसी उम्मीद नहीं थी.

भारती ने किया बॉडीशेम!

शो में गेस्ट के तौर पर कपिल शर्मा और उनकी आने वाली फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की स्टारकास्ट- हीरा वरिना, आयशा खान, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी शामिल हुए. शो में चारों एक्ट्रेस अपनी फिल्म के गाने ‘पहली उड़ी फुर्र’ पर डांस करती हुई एंट्री करती हैं. डांस खत्म होने के बाद भारती ने आयशा खान को लेकर कहा- जब सारी हीरोइन आईं ना, मुझे आयशा को देखकर लगा कृष्णा फिर से आ गया, क्योंकि उसकी तरह लंबी है ना.

भारती का ये क्लिप खूब वायरल हो रहा है. इस कमेंट के बाद आयशा को अपना पेट हाथ से ढकते हुए कपिल शर्मा की तरफ भागते हुए देखा गया. उनके चेहरे पर असहजता साफ दिखी. कपिल ने भी भारती से पूछा,'ये तारीफ थी या क्या?' वहीं पारुल गुलाटी ने साफ कहा,'आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था.' इस पर भारती ने जवाब दिया,'सॉरी, मैं प्रेग्नेंट हूं.'

ट्रोल्स का शिकार हुईं भारती सिंह

जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, तो कई यूजर्स ने भारती के कमेंट को लेकर नाराजगी जताई और इसे बॉडी शेमिंग बताया. एक यूजर ने लिखा,'भारती शो में ज्यादातर महिलाओं के साथ रूखा व्यवहार करती हैं. किसी ऐसी इंसान से बॉडी-शेमिंग सुनना अजीब है जो खुद अपनी शक्ल-सूरत के कारण मशहूर हुई.' एक और ने कहा,'ये बिल्कुल भी फनी नहीं था और बड़ी साइज की महिलाओं के लिए अपमानजनक था, जबकि आयशा तो वैसी हैं भी नहीं.' तीसरे यूजर ने लिखा,'भारती मिसोजिनिस्ट हैं. सिर्फ कामकाजी महिला होना सोच नहीं बदलता. उनके व्लॉग्स देखेंगे तो भी यही महसूस होगा.'

बॉडीशेम का शिकार हो चुकी हैं भारती

दिलचस्प बात ये है कि एक पुराने इंटरव्यू में भारती सिंह ने खुद बताया था कि शादी के बाद जब लोग उन्हें और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को लेकर बॉडी शेमिंग करते थे, तो उन्हें बहुत बुरा लगता था. उन्होंने कहा था- मुझे तब बहुत बुरा लगा था जब मेरी शादी हुई थी. फोटो आईं, बातें हुईं. मैं जानती हूं मैं मोटी थी, लेकिन ये हमारी जिंदगी है, हमारा प्यार है. मैं छोटे आदमी से शादी करूं या वो छत जैसी से, क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा फैसला है.

