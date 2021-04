'भाबीजी घर पर हैं' फेम अंगूरी भाभी को हुआ कोरोना, पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत भी हुए पॉजिटिव

टीवी के पॉप्युलर शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ फेम अंगूरी भाभी उर्फ शुभांगी अत्रे कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं. शुभांगी ने बताया कि वह इस समय होम क्वारनटीन में हैं. डॉक्टर की सलाह से वह दवाएं ले रही हैं. वहीं, शुभांगी के पति और बेटी कोरोना निगेटिव पाए गए हैं.

आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शुभांगी ने बताया “मुझे पिछले दो दिन से लक्षण दिख रहे थे तो मैंने रैपिड टेस्ट करवाया था, मैंने RTPCR टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मैंने खुद को होम क्वारनटीन कर लिया है और घर पर ही मेडिकेशन चल रही है. मुझे बुखार था, लेकिन मुझे टॉन्सिल्स की समस्या हो रही थी तो मुझे लगा वही होगा, लेकिन जब मुझे और भी लक्षण नजर आए तो मैंने तुरंत टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया है.”

शुभांगी ने आगे कहा कि मेरी बेटी और मेरे पति निगेटिव आए हैं और मैंने खुद को एक रूम में आइसोलेट कर लिया है. मेरे पति के भाई डॉक्टर हैं, उन्हीं से सलाह लेकर हर चीज कर रही हूं.”

सिंगर अभिजीत भी हुए कोरोना संक्रमित

इसके अलावा सिंगर अभिजीत सावंत भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर दी है. अभिजीत ने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. आप सुरक्षित रहें और सावधानियां बरतते रहें. मास्क पहनकर रखें, इसे इग्नोर न करें.

I tested Covid positive.. Be safe take all precautions. Don’t ignore wearing mask 🙏🏽 #CoronavirusIndia #COVIDSecondWave #Govinda #bollywoodsinger #Bollywood