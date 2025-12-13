scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'स्त्री' स्टाइल में अंगूरी भाभी ने की एंट्री, 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' की TRP बढ़ाएंगी शिल्पा शिंदे

टीवी के सबसे फेमस सीरियल 'भाभी जी घर पर हैं' का नया सीजन जल्द ही लोगों के सामने आने वाला है. शिल्पा शिंदे ने बतौर अंगूरी भाभी की इसमें एंट्री की है.

Advertisement
X
भाभी जी घर पर हैं का प्रोमो रिलीज (Photo:Instagram/@andtvofficial)
भाभी जी घर पर हैं का प्रोमो रिलीज (Photo:Instagram/@andtvofficial)

बिग बॉस 11 की विनर और टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने वैसे कई टीवी शोज में काम किया है, लेकिन लोगों के बीच उनकी पहचान सुपरहिट शो  'भाभी जी घर पर हैं' से हुई हैं. साल 2015 में शो की शुरुआत हुई थी लेकिन किसी विवाद के चलते उन्होंने साल 2016 में ये शो छोड़ दिया था. अब फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि करीब 9 साल बाद शिल्पा इस शो में नए अंदाज में वापसी कर रही है.

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के कमबैक का पहला प्रोमो मेकर्स की तरफ से जारी कर दिया है. जिसमें उनकी एंट्री एक दम फिल्मी अंदाज में हो रही है. फैंस को ये काफी पसंद आ रहा है.

नए प्रोमो में क्या दिखाया गया?
&TV का सुपरहिट कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' का नया प्रोमो मेकर्स की तरफ से जारी हुआ है. जिसमें शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी दिखाई गई है. इस बार वो एक दम रहस्यमयी अवतार में आई हैं, जिसके बाद फैंस हैरान हो गए है. प्रोमो में अंगूरी भाभी, तिवारी, विभूति और अनीता भाभी  'घूंघटगंज' गांव की ओर जाते दिखाई देते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AndTV Official (@andtvofficial)

सम्बंधित ख़बरें

शिल्पा शिंदे (Photo: YouTube Screengrab)
प्रोड्यूसर पर लगाया हैरेसमेंट का आरोप-मंगेतर संग तोड़ी थी शादी, विवादों में रहीं शिल्पा 
शुभांगी अत्रे (Photo: Instagram @ shubhangiaofficial)
शुभांगी अत्रे ने छोड़ा 'भाभीजी घर पर हैं', मेकर्स से हुईं नाराज? शो में लौटेंगी शिल्पा शिंदे 
शिल्पा शिंदे (Photo: YouTube Screengrab)
जिस शो में गईं वहां मचाया बवाल, कंट्रोवर्सी क्वीन हैं शिल्पा शिंदे 
Shilpa Shinde
शुभांगी की होगी छुट्टी, 'अंगूरी भाभी' बनकर लौट रहीं शिल्पा? बोलीं- रिस्क है... 
Shilpa Shinde
Film wrap: 9 साल बाद 'अंगूरी भाभी' बनकर लौटेंगी शिल्पा? सालों से कहां गायब शाइनी अहूजा 

गांव में घुसते ही चारों की नजर एक स्त्री की मूर्ति पर पड़ती है. तभी अचानक ऐसा कुछ होता है, जो सोच भी सकते. मूर्ति की साड़ी अंगूरी भाभी पर गिर जाती है. जिसके बाद पूरा माहौल डरवाना हो जाता है. यहां से कहानी में मोड़ आता है.

Advertisement

स्त्री स्टाइल में अंगूरी भाभी की एंट्री
अंगूरी भाभी का अंदाज देखने से लग रहा है कि उनपर किसी आत्मा का साया हो गया है. जब विभूति उन्हें आवाज देती है तो अंगूरी भाभी की चाल, आवाज काफी डरावनी लगती है. इस प्रोमो से साफ हो गया है कि अंगूरी भाभी की एंट्री 'स्त्री' स्टाइल में हुई है. प्रोमो में 'भाभी जी घूंघट ना उठाना' जैसे डायलॉग देखे गए है. 

कब और कहां देखा जाएगा शो?
'भाभीजी घर पर है 2.0' के साथ आ रहा है, इसका प्रीमियर &TV और हिंदी Zee5 पर होगा. हालांकि, इसकी रिलीज डेट अब तक सामने नहीं आई है. वहीं फैंस इसे देखने के लिए काफी बेताब हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement