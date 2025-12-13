'स्त्री' स्टाइल में अंगूरी भाभी ने की एंट्री, 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' की TRP बढ़ाएंगी शिल्पा शिंदे

बिग बॉस 11 की विनर और टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने वैसे कई टीवी शोज में काम किया है, लेकिन लोगों के बीच उनकी पहचान सुपरहिट शो 'भाभी जी घर पर हैं' से हुई हैं. साल 2015 में शो की शुरुआत हुई थी लेकिन किसी विवाद के चलते उन्होंने साल 2016 में ये शो छोड़ दिया था. अब फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि करीब 9 साल बाद शिल्पा इस शो में नए अंदाज में वापसी कर रही है.

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के कमबैक का पहला प्रोमो मेकर्स की तरफ से जारी कर दिया है. जिसमें उनकी एंट्री एक दम फिल्मी अंदाज में हो रही है. फैंस को ये काफी पसंद आ रहा है.

नए प्रोमो में क्या दिखाया गया?

&TV का सुपरहिट कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' का नया प्रोमो मेकर्स की तरफ से जारी हुआ है. जिसमें शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी दिखाई गई है. इस बार वो एक दम रहस्यमयी अवतार में आई हैं, जिसके बाद फैंस हैरान हो गए है. प्रोमो में अंगूरी भाभी, तिवारी, विभूति और अनीता भाभी 'घूंघटगंज' गांव की ओर जाते दिखाई देते हैं.

गांव में घुसते ही चारों की नजर एक स्त्री की मूर्ति पर पड़ती है. तभी अचानक ऐसा कुछ होता है, जो सोच भी सकते. मूर्ति की साड़ी अंगूरी भाभी पर गिर जाती है. जिसके बाद पूरा माहौल डरवाना हो जाता है. यहां से कहानी में मोड़ आता है.

स्त्री स्टाइल में अंगूरी भाभी की एंट्री

अंगूरी भाभी का अंदाज देखने से लग रहा है कि उनपर किसी आत्मा का साया हो गया है. जब विभूति उन्हें आवाज देती है तो अंगूरी भाभी की चाल, आवाज काफी डरावनी लगती है. इस प्रोमो से साफ हो गया है कि अंगूरी भाभी की एंट्री 'स्त्री' स्टाइल में हुई है. प्रोमो में 'भाभी जी घूंघट ना उठाना' जैसे डायलॉग देखे गए है.

कब और कहां देखा जाएगा शो?

'भाभीजी घर पर है 2.0' के साथ आ रहा है, इसका प्रीमियर &TV और हिंदी Zee5 पर होगा. हालांकि, इसकी रिलीज डेट अब तक सामने नहीं आई है. वहीं फैंस इसे देखने के लिए काफी बेताब हैं.

