जब शाहरुख के एड में बैकग्राउंड डांसर बने आसिम, बोले- किराया के लिए करता था

बिग बॉस सीजन 13 के जरिए लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाले आसिम रियाज ने अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. बिग बॉस में आने से पहले भी आसिम अपनी पहचान बनाने की कोशिश में थे. वे जगह-जगह ट्राई करते थे, हर छोटा-बड़ा ऑफर स्वीकार भी करते दिख जाते थे. अब इसका सबसे बड़ा सबूत भी मिल गया है. इस समय आसिम का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. वायरल वीडियो में आसिम, शाहरुख खान संग काम कर रहे हैं.

आसिम ने किया शाहरुख खान संग काम

वायरल वीडियो एक टीवी एड का है जहा पर आसिम को शाहरुख के पीछे खड़ा देखा जा सकता है. शाहरुख किसी साबुन का एड करते दिख रहे हैं और आसिम बतौर बैकडांसर खड़े हुए हैं. जब से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है, हर कोई आसिम की मेहतन देख इंप्रेस नजर आ रहा है. सभी को यही लग रहा है कि आसिम जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं जिन्होंने काफी मेहनत की है. अब पहली बार आसिम ने भी उस वीडियो पर रिएक्ट किया है.

