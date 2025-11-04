scorecardresearch
 

कौन है अमाल मलिक की सीक्रेट गर्लफ्रेंड? पिता ने खोली पोल, बेटे के स्ट्रगल पर बात कर हुए इमोशनल

अमाल मलिक की लव लाइफ पर उनके पिता डब्बू मलिक ने बड़ा बयान दिया है. डब्बू ने साफ किया कि अमाल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और यह एक कल्पनात्मक कहानी है. उन्होंने अमाल की सेहत और शो में उनके संघर्षों पर भी बात की.

अमाल को लेकर भावुक हुए उनके पिता डब्बू (Photo: Instagram @amaal_mallik)
अमाल को लेकर भावुक हुए उनके पिता डब्बू (Photo: Instagram @amaal_mallik)

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट और सिंगर अमाल मलिक की लव लाइफ चर्चा में बनी हुई है. उन्होंने शो में खुलासा किया था कि वो किसी को पसंद करते हैं. रियलिटी शो में अमाल ने अपनी लेडी लव को प्रपोज भी किया था. उधर, बीते एपिसोड के बाद इंटरनेट पर दावा है मालती चाहर अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड हैं. इन बातों में कितनी सच्चाई है, सिंगर के पिता ने इसका खुलासा किया है.

कौन है अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड?

अमाल के पिता डब्बू मलिक का बेटे की लव लाइफ पर अलग रिएक्शन है. उनका कहना है अमाल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. अमाल ने बस इस एंगल को क्रिएट किया है. अमाल की शायद कोई काल्पनिक गर्लफ्रेंड है. स्क्रीन संग बातचीत में डब्बू ने कहा- ये एक अदृश्य प्रेम कहानी है. मैं इस पर स्क्रिप्ट लिखने वाला हूं. एक आदमी है जिसने तीसरे डायमेंशन में एक लवर बनाई है और वहां वो उसी से प्यार करता है. बस इतना मुझे पता है. हम उस लड़की से कभी मिले नहीं हैं. लेकिन ये मेरा सपना था कि अमाल शो में एक प्यारी लव स्टोरी को जिए.

अमाल की हेल्थ पर बोले पिता

डब्बू मलिक ने अमाल की सेहत पर भी बात की. शो में बीते कुछ हफ्तों से अमाल की तबीयत ठीक नहीं चल रही है. ये तक कहा गया था कि हेल्थ इश्यूज की वजह से वो शो छोड़ सकते हैं. डब्बू ने कहा, अमाल शो में हेल्थ इश्यूज फेज कर रहा था. हमें लगा कि वो 2-3 हफ्तों में बाहर आ जाएगा. लेकिन वो अब भी गेम में है. वो भी तब जब उसे इतनी नफरत मिल रही है. ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि उसे शो में रोक कौन रहा है.

''लोग कहते हैं कि सलमान खान और चैनल अमाल का साथ दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं है. अगर लोग अमाल की आलोचना कर रहे हैं. मैं उनकी नफरत को स्वीकारता हूं, लेकिन आप उसे क्यों रोक रहे हैं. ऐसा कुछ करें कि उसे शो में लंबा ना रखा जाए.''

अमाल के सामने टूटे थे उनके पिता

डब्बू ने टीनएजर में अमाल द्वारा फेज किए गए स्ट्रगल पर भी बात की. उनके मुताबिक, अमाल ने बचपन में काफी कुछ झेला है. वो बोले- 10 साल की उम्र में अमाल समझ गया था कि उसके पिता बहुत मेहनत करते हैं. लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा था. कई बार वो बेहद दुखी हो जाता था. वो मेरी स्माइल के पीछे छिपे दर्द को भांप जाता था. वो मुझे पढ़ लेता था. जब एक पिता बच्चे के सामने टूट जाता है और कहता है उससे और नहीं होता, तब अमाल 15 या 16 साल का था.

डब्बू ने बताया कि उन्हें यूं टूटता देख अगली सुबह अमाल ने काम करने का फैसला किया. वो अपना लैपटॉप और कीबोर्ड लेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ जी से मिलने गए थे. उसी दिन अमाल ने चार जिंगल्स फाइनल किए और तबसे लेकर आज तक अमाल अपने पिता को चेक की फोटो भेजते हैं.  
 

