क्या तान्या मित्तल के साथ एकता कपूर का शो करेंगे अमाल? म्यूजिशियन बोले- अगर मुझे...

बिग बॉस 19 खत्म होने के बास घर के सभी कंटेस्टेंट्स इस समय सुर्खियों में हैं. शो से बाहर आने के बाद सेलेब्स अब अपने-अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं. शो के फाइनलिस्ट रहे अमाल मलिक भी अपनी जर्नी को लेकर बात कर रहे हैं. हाल ही में म्यूजिशियन ने एकता कपूर के ऑफर को लेकर बात की है.

बता दें कि एकता कपूर ने बीबी 19 के कंटेस्टेंट अमाल मलिक और तान्या मित्तल को अपने नए शो में काम करने का ऑफर दिया है. जिसके बाद काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि तान्या और अमाल एक ही शो में दिखाई देंगे. हालांकि अमाल शो में ही क्लियर कर चुके हैं कि वो तान्या के साथ का नहीं करेंगे. अब अमाल ने इस पर फिर रिएक्शन दिया है.



एक्टिंग पर क्या बोले अमाल मलिक

Telly Talk से बात करते हुए जब अमाल से पूछा गया कि क्या वो तान्या के साथ भविष्य में काम करना चाहेंगे और एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हो? इस पर अमाल ने जवाब दिया, 'पता नहीं, एक्टिंग के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है. ऑफर अच्छा होगा और एकता मैंम की तरफ से ऑफर आया है, वो टीवी की लीजेंड हैं. मैं अभी म्यूजिक ही कर रहा हूं, अगर अच्छा लगा तो मैं करूंगा. लेकिन मैं खुद को सोलो एक्टर के तौर पर देख रहा हूं. अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं करूंगा. मुझे एक्टिंग नहीं आती है. अगर कैरेक्टर बनना है तो जैसे म्यूजिक सीखा वैसे एक्टिंग क्लास करनी पड़ेगी.'

तान्या के साथ काम पर क्या बोले अमाल?

वहीं प्रोफेशनली तान्या मित्तल के साथ काम को लेकर अमाल ने कहा, 'देखेंगे. मैं इसे लेकर श्योर नहीं हूं. मैं किसी के साथ काम करने को लेकर सोच नहीं रहा हूं. टाइम से ही पता चलेगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे तान्या से दिक्कत है. एकता कपूर ने शायद मुझे और तान्या को अलग-अलग चीजों में ऑफर किया है. वो भी बेचारी मेरे साथ काम नहीं कर पाएंगी और मैं भी नहीं कर पाऊंगा. अलग-अलग करें तो अच्छा होगा. मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है.'

