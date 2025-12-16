तान्या मित्तल संग लिंकअप रूमर्स से परेशान हुए अमाल मलिक, बोले- उसकी इमेज खराब...

बिग बॉस 19 में सिंगर अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती को पसंद किया गया. हालांकि बाद में उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई थी. शो में अमाल और तान्या को लिंक भी किया गया था. वीकेंड का वार के एक एपिसोड में उर्फी जावेद ने घर में आकर बताया कि सोशल मीडिया पर उन्हें लिंक किया जा रहा है. उनकी जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं. अमाल ने तब टास्क के दौरान तान्या के लिए गाना गाया था.

अमाल की फैंस से अपील

ये वीडियो शो खत्म होने के बाद भी वायरल हो रहा है. अमाल को लोग अभी भी तान्या संग लिंक कर रहे हैं. X पर सिंगर ने इस पूरे मुद्दे पर रिएक्ट किया है. उन्होंने यूजर्स से कहा कि उनके और तान्या के बीच कुछ नहीं है. टास्क के दौरान उन्होंने तान्या के लिए गाना गाया था. इसलिए उन दोनों को लिंक करना बंद किया जाए.

अमाल ने लिखा- भाई ये एक टास्क था. ये सही नहीं होगा अगर मैं ईगोस्टिक एक्ट करूंगा. वो नहीं करूंगा जो शो में होस्ट और गेस्ट हमें करने को कहते हैं. अगर शो को किसी टास्क के लिए दो लोगों को पेयर करने की जरूरत पड़ती है, उन्हें डांस स्किट या कुछ भी कराना होता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं. ये चैनल का क्रिएटिव है. लेकिन आप लोग इसे लगातार बेतुका रोमांस बता रहे हो. तान्या ने शो में मेरी जितनी भी केयर की, मेरी चिंता की, उसके लिए मैं उसका आभारी रहूंगा.

Bhai yeh ek ‘TASK’ tha and it’s not right if I act all egoistic and don’t do what the host or guests come and ask of us.



If the show needs some people to pair up for a task, do a dance skit or whatever it is…We have to.



That’s the channel creative and you guys are constantly… https://t.co/1euGo48Dna — Amaal Mallik (@AmaalMallik) December 15, 2025

तान्या संग नाम जुड़ने पर की अपील

''मुझे पता है शो में मैंने कुछ चीजें ऐसी कही हैं जिन्होंने तान्या और उनके फैंडम का दिल दुखाया होगा. मैंने गुस्से में या उसे उकसाने के लिए जो भी किया उसका मुझे दुख है. कुछ चीजें बस हो जाती हैं, फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है और हम उसपर काम करते हैं. मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हमें लिंक करना बंद करें. ना ही हमसे उम्मीद करें कि हम एक खास तरीके से इंट्रैक्ट करें. तान्या का बार-बार मेरे साथ लिंक करना उसकी इमेज को खराब करेगा. इस दौर से किसी भी लड़की को नहीं गुजरना चाहिए.''

मैं जानता हूं आप लोगों को हमारी दोस्ती पसंद आई, लेकिन हम दोनों के ही फैंस को हमारे स्पेस की इज्जत करनी चाहिए. पोस्ट के जरिए अमाल ने अपने और तान्या के फैंस से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ना उछालने को कहा.

