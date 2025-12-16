scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तान्या मित्तल संग लिंकअप रूमर्स से परेशान हुए अमाल मलिक, बोले- उसकी इमेज खराब...

बिग बॉस 19 में सिंगर अमाल मलिक और तान्या मित्तल को लिंक किया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हुई. अमाल ने साफ किया कि उनका और तान्या का रिश्ता सिर्फ टास्क के दौरान का था. उन्होंने फैंस से अपील की कि वे दोनों को लिंक करना बंद करें और उनकी इज्जत करें.

Advertisement
X
तान्या मित्तल संग नाम जुड़ने पर क्या बोले अमाल मलिक (Photo: Instagram @amaal_mallik)
तान्या मित्तल संग नाम जुड़ने पर क्या बोले अमाल मलिक (Photo: Instagram @amaal_mallik)

बिग बॉस 19 में सिंगर अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती को पसंद किया गया. हालांकि बाद में उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई थी. शो में अमाल और तान्या को लिंक भी किया गया था. वीकेंड का वार के एक एपिसोड में उर्फी जावेद ने घर में आकर बताया कि सोशल मीडिया पर उन्हें लिंक किया जा रहा है. उनकी जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं. अमाल ने तब टास्क के दौरान तान्या के लिए गाना गाया था.

अमाल की फैंस से अपील

ये वीडियो शो खत्म होने के बाद भी वायरल हो रहा है. अमाल को लोग अभी भी तान्या संग लिंक कर रहे हैं. X पर सिंगर ने इस पूरे मुद्दे पर रिएक्ट किया है. उन्होंने यूजर्स से कहा कि उनके और तान्या के बीच कुछ नहीं है. टास्क के दौरान उन्होंने तान्या के लिए गाना गाया था. इसलिए उन दोनों को लिंक करना बंद किया जाए.

सम्बंधित ख़बरें

Amaal Mallik says he is a victim of reverse nepotism
पिता की खातिर 15 साल के अमाल को संभालना पड़ा घर, झेला 'रिवर्स नेपोटिज्म' 
Amaal Mallik breaks silence on Bekhayali Controversy
'केस कर दो', सचेत-परंपरा के आरोपों का अमाल ने दिया जवाब, क्या है पूरा मामला? 
Amaal Mallik
कौन है अमाल मलिक की 'मिस्ट्री गर्ल'? सिंगर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों को लग रहा कि... 
salman khan amaal mallik
सलमान खान ने BB में किया फेवर? सिंगर अमाल ने तोड़ी चुप्पी- हमारा परिवार... 
Amaal Mallik On tanya Mittal Ekta Kapoor
क्या तान्या मित्तल के साथ एकता का शो करेंगे अमाल? म्यूजिशियन बोले- अगर मुझे... 

अमाल ने लिखा- भाई ये एक टास्क था. ये सही नहीं होगा अगर मैं ईगोस्टिक एक्ट करूंगा. वो नहीं करूंगा जो शो में होस्ट और गेस्ट हमें करने को कहते हैं. अगर शो को किसी टास्क के लिए दो लोगों को पेयर करने की जरूरत पड़ती है, उन्हें डांस स्किट या कुछ भी कराना होता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं. ये चैनल का क्रिएटिव है. लेकिन आप लोग इसे लगातार बेतुका रोमांस बता रहे हो. तान्या ने शो में मेरी जितनी भी केयर की, मेरी चिंता की, उसके लिए मैं उसका आभारी रहूंगा.

Advertisement

तान्या संग नाम जुड़ने पर की अपील

''मुझे पता है शो में मैंने कुछ चीजें ऐसी कही हैं जिन्होंने तान्या और उनके फैंडम का दिल दुखाया होगा. मैंने गुस्से में या उसे उकसाने के लिए जो भी किया उसका मुझे दुख है. कुछ चीजें बस हो जाती हैं, फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है और हम उसपर काम करते हैं. मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हमें लिंक करना बंद करें. ना ही हमसे उम्मीद करें कि हम एक खास तरीके से इंट्रैक्ट करें. तान्या का बार-बार मेरे साथ लिंक करना उसकी इमेज को खराब करेगा. इस दौर से किसी भी लड़की को नहीं गुजरना चाहिए.''

मैं जानता हूं आप लोगों को हमारी दोस्ती पसंद आई, लेकिन हम दोनों के ही फैंस को हमारे स्पेस की इज्जत करनी चाहिए. पोस्ट के जरिए अमाल ने अपने और तान्या के फैंस से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ना उछालने को कहा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement