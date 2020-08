सुशांत केस: स्वामी का ट्वीट- संदिग्ध संदीप से हो सवाल, क्यों जाता था दुबई?

फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की जांच जारी है. सीबीआई की ओर से लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले पर कई टिप्पणियां कर रहे हैं. मगंलवार को उन्होंने एक ट्वीट किया और संदीप सिंह से पूछताछ को लेकर सवाल किया.



सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘संदिग्ध संदीप सिंह से भी सवाल-जवाब होने चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया?’

Suspect Sandip Singh should be queried as to how many times he has been to Dubai and why?