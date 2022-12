सफेद चादर लपेटे Shah Rukh Khan पहुंचे मक्का, खुशी से झूम उठी पाकिस्तानी सेलेब

Shah Rukh Khan Performed Umrah In Mecca: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने हाल ही में मक्का पहुंचकर उमराह किया. मक्के से शाहरुख खान की कई तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. किंग खान को मक्का में सफेद चादर ओढे़ देखकर फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा. शाहरुख के उमराह करने की खबर सामने आते ही पाकिस्तानी सेलेब्स भी एक्टर के मुरीद हो गए हैं.

पाकिस्तानी सेलेब ने की शाहरुख की तारीफ

पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटी और टीवी होस्ट राबिया अनम भी शाहरुख खान की फैन हो गई हैं. शाहरुख खान का मक्का जाकर उमराह करना राबिया अनम को इतना पसंद आया कि उन्होंने किंग खान की वायरल तस्वीरें शेयर करके उनकी खास अंदाज में तारीफ की.

राबिया अनम ने मक्का से शाहरुख खान की तीन तस्वीरों का कोलाज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- ये देखकर मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? सिर्फ पाकिस्तानी सेलेब्स ही नहीं, बल्कि वहां की आवाम भी किंग खान की मुरीद हो गई है.

शाहरुख ने किया उमराह

दरअसल, शाहरुख खान इन दिनों सऊदी अरब में हैं. उन्होंने हाल ही में वहां अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी की शूटिंग पूरी की. फिल्म की शूटिंग पूरी करते ही शाहरुख मक्का में उमराह करने पहुंच गए. शाहरुख खान के फैन क्लब पर मक्का शरीफ से एक्टर के उमराह करते हुए वीडियो और फोटोज शेयर किए गए. शाहरुख खान सफेद चादर ओढ़े दिखाई दे रहे हैं. कोविड नियमों का पालन करते हुए शाहरुख ने मास्क भी लगाया हुआ है. मक्का शरीफ से सामने आई शाहरुख की तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

Mashallah 👏 Shah Rukh Khan performing Umrah at Makka Sharif ❤️ @iamsrk #ShahRukhKhan #SRK #KingKhan pic.twitter.com/bSVEvowt8Q

इससे पहले शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करके फैंस को बताया था कि उनकी फिल्म डंकी की शूटिंग पूरी हो गई है. शूटिंग पूरी होने पर शाहरुख ने टीम के सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया था. सऊदी अरब के संस्कृति और फिल्म मंत्रालय का भी धन्यवाद अदा किया था. डंकी के अलावा फैंस को शाहरुख खान की पठान और जवान का भी इंतजार है.

Bollywood Actor Shah Rukh Khan @iamsrk performed Umrah in #Mecca today.



May Allah swt accept his umrah, Ameen. #ShahRukhKhan@SRKUniverse pic.twitter.com/vPTKUSwKE6