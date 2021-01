पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंंप ने अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम घंटों का उपयोग करके 143 लोगों को क्षमादान दिया. उनके इस कदम ने जेल में सजा काट रहे कैदियों लोगों में खुशी की लहर दौड़ा दी. ट्रंंप ने क्षमादान के इस क्रम में रैपर लिल वेन को पूरी तरह से माफ कर दिया. उन्हें मियामी में अपने पास बंदूक रखने के आरोप में दोषी ठहराया था. हथियार रखने के आरोप में जेल काट रहे एक अन्य रैपर कोडक ब्लैक की सजा में ट्रंप में जाने से पहले छूट दिलवा दी.

वेन ने ट्रंप की इस उदारता को कई तरह की चैरिटी करके चुकाने का प्रण लिया है. जिसमें वह रिसर्च अस्पतालों को दान देंगे और फूडबैंक की मेजबानी करना जैसी चीजें शामिल हैं. वेन ने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट करके कहा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप को यह पहचानने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे पास अपने परिवार, अपनी कला और अपने समुदाय को देने के लिए बहुत कुछ है."

उन्होंने अपने वकील को भी धन्यवाद दिया. वेन ने लिखा, "मैं अपने वकील ब्रैडफोर्डकोन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए एक दूसरा मौका तलाशने के लिए इतनी शिद्दत से काम किया. आपको बहुत सारा प्यार! - ड्वेन माइकल कार्टर जूनियर."

I want to thank President Trump for recognizing that I have so much more to give to my family, my art, and my community. I also want to thank @bradfordcohen for working so diligently to secure another chance for me. Love!



- Dwayne Michael Carter Jr.