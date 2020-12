70 के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत स्टार्स ने दी बधाई

साउथ इंडस्ट्री में भगवान का दर्जा पा चुके मेगास्टार रजनीकांत शनिवार के दिन अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं. रजनीकांत ने अपनी स्टाइल और एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. दुनियाभर में उनकी फैन फॉलोइंग है. खास बात तो ये है कि हर जनरेशन के लिए वे रोल मॉडल रहे हैं और उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिलता आया है. आज इस खास मौके पर भी एक्टर को हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई स्टार्स ने रजनीकांत को शुभकामनाएं दी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर रजनीकांत को विश करते हुए लिखा- प्यारे रजनीकांत जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें और लंबी उम्र तक जिएं. इसके अलावा दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान ने इस मौके पर लिखा- सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन के मौके पर उनके फैन्स की तरफ से ये CDP जारी करते हुए मैं बहुत खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूं.

Dear @rajinikanth Ji, wishing you a Happy Birthday! May you lead a long and healthy life.

साउथ के ही एक्टर वेंकट प्रभु ने रजनीकांत के जन्मदिन पर लिखा- जन्मदिन की शुभकामनाएं थलाइवा. तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम ने भी रजनीकांत को विश किया. उन्होंने लिखा- अपने निरंतर काम करते रहने और गजब की प्रतिभा की वजह से रजनी ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है. उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं.

Extremely privileged to release superstar @Rajinikanth’s 70th Birthday CDP on behalf of his fans.

Wishing you a great birthday and good health!#HBDSuperstarRajinikanth pic.twitter.com/SYWxRyOFqD