Pushpa स्टार Allu Arjun ने Rajinikanth को पछाड़ा, ट्विटर पर थलाइवा से ज्यादा फॉलोअर्स

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के करियर में फिल्म पुष्पा ने चार चांद लगा दिए हैं. पुष्पा की वजह से अल्लू अर्जुन पैन इंडिया स्टार बने हैं. एक्टर की फैन फॉलोइंग में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है. ट्विटर पर एक्टर के फॉलोअर्स की तादाद बढ़कर 6.5 मिलियन हो गई है. उन्होंने साउथ के सुपरस्टार्स रजनीकांत और चिरंजीवी को पछाड़ दिया है.

अल्लू अर्जुन के रजनीकांत से ज्यादा फॉलोअर्स

अल्लू अर्जुन के ट्विटर पर थलाइवा रजनीकांत और चिरंजीवी से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. रजनीकांत के 6.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और चिरंजीवी के 1.2 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हैं. ये सब पुष्पा की ही देन है. जिसने अल्लू अर्जुन को देश का पसंदीदा स्टार बना दिया है. इसमें सबसे खास बात ये है कि अल्लू अर्जुन ट्विटर पर खासे एक्टिव भी नहीं हैं. उनकी आखिरी पोस्ट 29 जनवरी की है. वे कम ही पोस्ट ट्वीट करते हैं. मूवी प्रमोशन हो या किसी को बर्थडे विश करना, उन मौकों पर ही अल्लू ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव दिखे हैं.

Urfi Javed का खानदान: एक्ट्रेस की तरह ग्लैमरस हैं पांच बहनें, मां को देख होंगे हैरान



Thank You for all the love . Humbled . Gratitude forever 🖤 pic.twitter.com/a9pP6oLxPH