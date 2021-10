पाकिस्तानी सिंगर के गाने Begum Shak Karti Hai पर विवाद, महिलाओं के अपमान का आरोप

पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक का लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो 'बेगम शक करती है' सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. 4 दिन पहले रिलीज हुए इस गाने को यूट्यूब पर 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. मगर पाकिस्तान में अबरार का ये पंजाबी गाना ट्रोल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर कई लोगों को ये गाना पसंद नहीं आ रहा है. वे इसे ट्रोल कर रहे हैं. उनका कहना है कि सिंगर ने पत्नियों को गाने के जरिए टारगेट किया है. गाने में एक मैरिड कपल की कहानी दिखाई गई है. जिसमें पत्नी को पति पर शक होता है. वो हर तरीके से ये जानने की कोशिश करती है कि उसका पति कहां है, किससे बात कर रहा है. जैसे ड्रोन के जरिए नजर रखना, जासूसी करना, बॉडीगार्ड हायर करना, मोबाइल चैक करना... ताकि पति को रंगे हाथ पकड़ा जा सके.

देखें गाना..

गाने में बेबी शार्क की धुन इस्तेमाल करने पर ट्रोल

गाने की आलोचना करते हुए यूजर्स का कहना है कि ये गाना जरा भी फनी नहीं है. ये सेक्सिएस्ट आइडिया है. एक यूजर ने लिखा- मौका मिले तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए, ये गाना कई तरह से शर्मिंदगी कराता है. कईयों ने तो सिंगर अबरार उल हक को जानने से भी मना कर दिया है. गाने में बेबी शार्क की ट्यून का इस्तेमाल करना म्यूजिक लवर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. एक यूजर ने लिखा- पत्नियों का मजाक उड़ाना सोसायटी में आम बात हो गई. ये उसमें नया है. सेक्सिएस्ट और अपमानजनक. गाने में सबा कमर के होने पर यूजर्स ने निशाना साधा है. उनका कहना है कि एक्ट्रेस को ये गाना करने की क्या जरूरत थी.

Expected from abrar ul haq but wtf was saba qamar thinking????? https://t.co/VZGSrYl0wh — Aamna (@_aamnarazzaq) October 28, 2021

wasn’t he shitting on baby shark a few days ago? And now he has made a song on its tune? Kisi ka koi deen iman nahi.



And how come saba qamar decided to feature in this? Disappointing! https://t.co/AGFHEyYunO — سید شہباز حیدر (@curlybaatein) October 28, 2021

can't believe Saba Qamar went from Irfan Khan 🥰 to Abrar ul Haq 🤢 https://t.co/DVVrrslLSj — Hira Azmat (@caustichazmat) October 28, 2021

All of you who thought he was funny for singing Baby Shark, look at what ya’ll have done! https://t.co/wXKkhfSg1Q — Mirza Moiz Baig (@MoizBaig26) October 28, 2021

joking of wife quite common in our society. This is one more addition. Sexist and insulting . https://t.co/lDS9qItg8P — Sarah Hasan (@SarahHasanRizvi) October 27, 2021

I refuse to acknowledge this singer as Abrar ul Haq. https://t.co/unxhHcjmQ2 — Ali (@alijamshyd) October 28, 2021

Should have retired when u had the chance this is just embarrassing on so many levels https://t.co/iJyNy5jVRl — Aalu paalak (@angryparatha) October 28, 2021

अबरार उल हक ने इस गाने को गाने के अलावा इसके लिरिक्स लिखे हैं और गाने को कंपोज किया है. म्यूजिक वीडियो को मारिया राजपूत ने डायेरक्ट किया है. सिंगर अबरार के इस गाने को सबा कमर और अमान पर फिल्माया गया है. ये गाना उन लोगों को डेडिकेट किया गया है जो कुछ ज्यादा ही मैरिड हैं. जिनकी शादी में शक पैदा हो गया है, वे अपने बेगम के शकी रवैये से परेशान हो चुके हैं. इस गाने में पॉपुलर rhythm बेबी शार्क की धुन का इस्तेमाल किया है.