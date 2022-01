Samantha Prabhu संग तलाक पर पहली बार Naga Chaitanya ने तोड़ी चुप्पी, बोले- वो खुश तो मैं खुश

साउथ स्टार नागा चैतन्य ने एक्स वाइफ समांथा रुथ प्रभु संग तलाक पर चुप्पी तोड़ दी है. पहली बार चैतन्य ने अपने तलाक को लेकर बात की है. अक्टूबर 2021 में समांथा और चैतन्य ने अपने अलग होने का ऐलान था. दोनों ने ज्वॉइंट स्टेटमेंट में कहा था कि वह अपनी लगभग चार साल चली शादी को खत्म कर रहे हैं.

चैतन्य ने तलाक पर कही ये बात

इन दिनों नागा चैतन्य अपनी फिल्म Bangarraju के प्रमोशन में व्यस्त हैं. इस दौरान एक इंटरव्यू में उनसे तलाक पर सवाल किया गया. चैतन्य ने जवाब में कहा, ''अलग होना सही है. यह आपसी सहमति से लिया गया निर्णय है, जो दोनों लोगों की खुशी के लिए लिया गया है. अगर वो खुश हैं तो मैं खुश हूं. ऐसी स्थिति में तलाक बेस्ट डिसिजन है.''

