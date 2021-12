Miss Universe Harnaaz Sandhu क्यों स्टेज पर करने लगीं बिल्ली की तरह meow, ट्रोल हुए होस्ट Steve Harvey

मिस यूनिवर्स 2021 बनीं हरनाज संधू ट्रेंड कर रही हैं. उनकी स्टनिंग तस्वीरों से लेकर दमदार जवाबों के वीडियो वायरल हो रहे हैं. अब इस इवेंट के होस्ट स्टीव हार्वे भी चर्चा में आ गए हैं. उन्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं. इसकी वजह भी काफी खास है, जिसे जानने के बाद शायद आप भी स्टीव को ट्रोल करे.

स्टीव हार्वे हुए ट्रोल, हरनाज संधू की हुई तारीफ

हुआ ये था कि मिस यूनिवर्स 2021 इवेंट के दौरान स्टेज पर स्टीव ने हरनाज को बिल्ली की आवाज निकालने को कहा था. स्टीव की इस बात ने उस वक्त हरनाज को भी चौंकाया था. स्टेज पर स्टीव ने हरनाज को कहा था- मैंने सुना है आप जानवरों की आवाजें अच्छी निकालती हो. अपना कोई बेस्ट हमें सुनाएं. स्टीव की बात सुनकर शॉक्ड हरनमज ने कहा- ओह माई गॉड स्टीव, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं वर्ल्ड स्टेज पर ऐसा करूंगी. अब मुझे ये करना पड़ेगा. मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है.

What in the living 🤬 was this about? While other contestants were asked about their accomplishments Miss India Harnaaz Sandhu was asked to do an animal impression and she meow’d on stage. I want to know who wrote this question for her?#MissUniverse #MissIndia #SteveHarvey



1/ pic.twitter.com/hatpuc8bWT December 13, 2021

That was awful. I think she should’ve told him no and went into the speech she prepared. And why’d she have to do to something docile as a cat? So many things were disturbing about this. — Kendra (@AchtungsBaby) December 13, 2021

इसके बाद हरनाज संधू ने बिल्ली की meow आवाज निकाली. इवेंट का ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यूजर्स स्टीव की जमकर क्लास लगा रहे हैं. स्टीव को लताड़ते हुए एक यूजर ने लिखा- ये क्या था? दूसरे कंटेस्टेंट्स से उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा गया और हरनाज से स्टेज पर बिल्ली की नकल करने को कहा. मैं ये जानना चाहती हूं कि किसने हरनाज के लिए ये सवाल लिखा था?

यूजर्स ने स्टीव के सवाल को स्टूपिड, बेहूदा बताया है. लोगों ने हरनाज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल किया. हरनाज के स्पोर्टिंग स्प्रिट को सराहा है.

Is #SteveHarvey okay? Like, bifocals, cultural sensitivity training, geography lessons, how do we help this man? #MissUniverse2021 — cambium (@cambium19) December 13, 2021

21 साल की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया है. ये टाइटल जीतने वाली हरनाज तीसरी इंडियन है. हरनाज से पहले मिस यूनिवर्स का क्राउन सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने जीता था. हरनाज चंडीगढ़ से हैं. हरनाज को देश के नाम परचम लहराने के लिए जमकर सराहा जा रहा है.