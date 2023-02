कार नहीं हेलीकॉप्टर से रोजाना शूटिंग सेट पर जा रहे कमल हासन, देखें तस्वीर

साउथ और हिंदी सिनेमा के फेमस एक्टर कमल हासन इन दिनों सक्सेस राइड को एंजॉय कर रहे हैं. जब से एक्टर की फिल्म विक्रम ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये की कमाई के झंडे गाड़े हैं. तब से कमल हासन के हाव-भाव में काफी बदलाव नोटिस किया गया है. एक्टर अपने पुराने स्वैग में दिखाई देते हैं. इसका एक नमूना हाल ही में देखने को मिला, जब वो इंडियन 2 फिल्म की शूटिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से शूटिंग स्पॉट पर पहुंचे. कमल हासन का रुआब ऐसा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को ही अपना कैब बना लिया है. एक्टर रोज इसी से आना-जाना कर रहे हैं.

हेलीकॉप्टर बना कैब

विक्रम फिल्म की धुआंधार सक्सेस के बाद कमल हासन जैसे एक बार फिर खुलकर मैदान में आ गए हैं. ना ही वो सरकार के खिलाफ जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने में हिचकिचाते हैं. ना ही अपनी लग्जरी लाइफ का शोऑफ करने से पीछे हटते हैं. अब इसे ही तो स्टारडम कहा जाएगा, कि जो मन में आया वो कर के ही रहे. चाहे वो हेलीकॉप्टर जैसी चीज को किसी आम गाड़ी में बदल डालने की बात ही क्यों ना हो!

हाल ही में कमल हासन फिल्म इंडियन 2 के शूटिंग सेट पर हेलिकॉप्टर से पहुंचे. इस एंट्री की फोटो कमल ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और कैप्शन लिखा- मेरे लोकेशन का अंदाजा लगाना बेहद आसान है. हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के आगे खड़े कमल का अंदाज देखने लायक है. ग्रे टीशर्ट, ब्राउन पैंट ने कमल बेहद हैंडसम लग रहे हैं.

यूजर्स को हुआ शक

कैप्शन से कमल हासन हेलीपैड पर लिखे पते की ओर इशारा कर रहे थे. जहां लिखा हुआ था- बे नंबर 2, इसी के साथ लैटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड नंबर भी दर्ज था. दरअसल, कमल हासन अपनी सुपरहिट फिल्म इंडियन के सीक्वेल की शूटिंग कर रहे हैं. हेलीकॉप्टर से कमल तिरुपति से गंडिकोटा पहुंचे. एक ट्वीट की मानें, तो कमल हासन फिल्म के शूटिंग सेट पर पहुंचने के लिए आजकल रोज ही हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं. कमल ने हेलीकॉप्टर को ही रोज के आने जाने का साधन बना लिया है.

#Indian2 - #KamalHaasan is reaching the shooting spot in a special helicopter, Tirupati to Gandikota daily💥 pic.twitter.com/LiJ2cQyS29