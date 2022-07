पाकिस्तान में लड़की ने किया भागकर निकाह, लेकिन इस एक्ट्रेस के पीछे पड़े ट्रोल्स

इंडस्ट्री कोई भी क्यों न हो, सेलेब्स अक्सर ही अपने कॉमेंट्स या फिर किसी और कारण के चलते सुर्खियों में आ ही जाते हैं. इस बार पाकिस्तानी एक्ट्रेस हीरा मणि (Hira Mani) विवादों में फंस गई हैं. सोमवार को एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैं चाहती हूं कि दुआ जेहरा और जहीर कभी अलग न हों. अल्लाह मेरी यह दुआ जरूर सुनेंगे."

हीरा मणि का इस तरह की पोस्ट करना कुछ लोगों को रास नहीं आया. सोशल मीडिया पर वह एक्ट्रेस को खरी-खोटी सुनाने लगे. ऐसा होते देख एक्ट्रेस ने एक और पोस्ट लिखा. 'मैं पॉलिटिकली सही नहीं हूं, लेकिन इमोशनली जरूर हूं. तभी तो मैं हीरा मणि हूं.'

दुआ जेहरा को कराची से लाहौर भेजा जा चुका है. कोर्ट के ऑर्डर्स पर उन्हें सिटी के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखा गया है. हीरा मणि ने अपनी पोस्ट इसके एक दिन बाद शेयर की. 16 अप्रैल को दुआ जेहरा के पेरेंट्स ने एफआईआर लिखवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी को अपहरण किया गया है. इसके 10 दिन बाद दुआ अकारा में मिली थीं. इसी दिन एक वीडियो स्टेटमेंट में दुआ ने कहा था कि उनका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह निकाह करने के लिए अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थीं. वह 21 साल के जहीर अहमद से प्यार करती है. जहीर से शादी करने के लिए वह घर छोड़कर गई थीं.

Hira Mani, I urge you to please stop misusing your fame and read before giving your opinions. This is highly irresponsible coming from you - an underage marriage, proof that Zehra was abducted, there's enough evidence for you to not romanticize this. pic.twitter.com/1fJTfXRTXK