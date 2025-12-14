दोस्त के कंधे पर बैठकर गर्लफ्रेंड श्रेया कालरा ने किया था डांस, हुआ ब्रेकअप? ऋषभ जायसवाल ने बताया

ऋषभ जायसवाल और श्रेया कालरा इस समय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. यह कपल अक्सर अपने क्यूट कपल कंटेंट से लोगों को दीवाना बना देती है. लेकिन, जैसे ही टायला के कॉन्सर्ट से श्रेया कालरा का एक वीडियो वायरल हुआ, चीजें उनके लिए नेगेटिव होने लगीं.

और पढ़ें

दरअसल सोशल मीडिया पर लोगों ने यह मानना ​​शुरू कर दिया कि श्रेया ने ऋषभ को धोखा दिया है और दोनों का ब्रेकअप हो गया है. वो भी सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़के के कंधे पर दिखी थीं, जिसे इन्फ्लुएंसर सिर्फ भाई जैसा दोस्त मानती है.

ब्रेकअप की अफवाह पर तोड़ी चुप्पी

ऋषभ और श्रेया ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी लताड़ा जिन्होंने उन्हें बुरा-भला कहा और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए. अब, इस कपल ने बताया है कि क्या उनका सच में ब्रेकअप हुआ है?

अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्रेया कालरा और ऋषभ जायसवाल ने एक अवॉर्ड इवेंट से अपनी एक फोटो शेयर की. फोटो में, कपल मैचिंग कपड़ों में ट्रॉफी उठाते हुए दिखे. श्रेया और ऋषभ एक-दूसरे के साथ प्यार से पोज देते हुए बहुत खुश लग रहे थे. फोटो शेयर करके, श्रेया और ऋषभ ने अपने ब्रेकअप की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी. कपल ने बताया कि लोग उन्हें जज कर सकते हैं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहेंगे, और वे इसी में बिजी हैं.

Advertisement





श्रेया कालरा और ऋषभ जायसवाल ने उन ट्रोलर्स को लताड़ा

इससे पहले श्रेया कालरा का एक कॉन्सर्ट का वीडियो सामने आया था. जिसमें वह एक लड़के के कंधे पर बैठी हुई दिख रही थीं. जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन आया, लोगों ने श्रेया को ट्रोल करना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या उन्होंने ऋषभ को धोखा दिया है? इसके बाद, श्रेया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लोगों को लताड़ा और पूछा कि क्या एक लड़की का रिलेशनशिप के बाहर कोई दोस्त नहीं हो सकता.

श्रेया ने आगे लोगों से कहा कि वे उन्हें जज करना और उनकी कैरेक्टर पर सवाल उठाना बंद करें, क्योंकि जिस लड़के के साथ वह थीं, वह सिर्फ भाई जैसा दोस्त था. दूसरी ओर, ऋषभ जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की और कहा कि यह एक पर्सनल मामला है. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का बचाव भी किया और कहा कि विवेक उनका करीबी दोस्त है और लोगों को बिना स्थिति जाने किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए.

---- समाप्त ----