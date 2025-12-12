मंगलसूत्र पर पति ने दिया बयान, मुश्किल में पड़ी सिंगर, बोलीं- बच्चों को मिली धमकी

सिंगर चिन्मयी श्रीपदा अश्लील फोटोज भेजे जा रहे हैं. उनके बच्चों को धमकी मिल रही हैं. इसका खुलासा सिंगर ने इंस्टाग्राम पर किया है कि उन्हें लगातार ऑनलाइन ट्रोलिंग और गंदी हरकतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि एक अनजान अकाउंट से उन्हें उनका एडिटेड न्यूड फोटो भेजा गया. चिन्मयी ने तस्वीर को ब्लर करके पोस्ट भी किया और इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाकर अपनी बात रखी.

पति के बयान पर मचा बवाल

चिन्मयी का कहना है कि पिछले कई हफ्तों से उन्हें और उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है. ये सब तब शुरू हुआ जब उनके पति, एक्टर-डायरेक्टर राहुल रविंद्रन ने मंगलसूत्र की परंपरा पर अपनी राय रखी.

उन्होंने कैप्शन में लिखा- आज एक पेज से मुझे मॉर्फ्ड इमेज मिली. मैंने पुलिस को टैग किया है. मामला आगे बढ़े या ना बढ़े, मुद्दा ये है कि लड़कियों और उनके परिवारों को पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें पिछले 8–10 हफ्तों से हमें परेशान करने के लिए पैसे दिए गए हैं.

वीडियो में चिन्मयी ने बताया- मेरे पति ने सिर्फ मंगलसूत्र को लेकर अपनी राय रखी थी, और तब से मुझे गालियां दी जा रही हैं, मेरे बच्चों को मौत की धमकी मिल रही है. ट्विटर स्पेसेज में कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि ‘जिन्हें पसंद नहीं, वो बच्चे ना पैदा करें, और अगर करें तो उनके बच्चे मर जाएं.’ और वहां बैठे लोग इस पर हंस रहे थे.

मिल रहे गंदे-अश्लील मैसेज

चिन्मयी पहले भी #MeToo आंदोलन के दौरान काफी मुखर रही थीं. उन्होंने लिरिसिस्ट वैरामुथु पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि तब से ही कई राजनीतिक आईटी सेल और ट्रोल उन्हें निशाना बनाते रहते हैं.

वो बोलीं- आज एक मॉर्फ्ड न्यूड फोटो तक शेयर किया गया. मैं इसे इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि महिलाएं समझें कि सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें होती हैं और कई पुरुष हमें डराने, चुप कराने और सार्वजनिक जगहों से हटाने की कोशिश करते हैं.

हाल ही में राहुल रविंद्रन ने अपनी फिल्म द गर्लफ्रेंड के प्रमोशन के दौरान कहा था कि मंगलसूत्र जैसी सांस्कृतिक चीजों को पहनना या न पहनना पूरी तरह से निजी पसंद होना चाहिए. समाज में पुरुषों के लिए ऐसा कोई चीज मौजूद नहीं है. इसके बाद से उनके बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया था.

---- समाप्त ----