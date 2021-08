अमिताभ बच्चन से तापसी पन्नू तक, स्वतंत्रता दिवस पर बॉलीवुड सितारों का पैगाम

भारत को आजाद हुए आज 74 साल हो गए हैं. आजादी के इस जश्न की गूंज देश के कोने कोने में है. इस खास मौके पर बॉलीवुड हस्तियों ने भी देशवास‍ियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी है. अम‍िताभ बच्चन ने रात 12 बजे के बाद ही बधाई का यह पैगाम जारी कर दिया था.

अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक स्केच शेयर कर लिखा 'स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं. सुख शांति समृद्ध‍ि सदा, सब स्वस्थ रहें सुरक्ष‍ित रहें.' उन्होंने ट्व‍िटर पर भी तिरंगे को सलाम करते अपनी तस्वीरें साझा की है. लोगों ने अमिताभ के इस पोस्ट पर उन्हें भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है.

जब शख्स ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई



इससे पहले अमिताभ ने एक शख्स को गणतंत्र दिवस लिखने पर उनकी गलती भी बताई थी. दरअसल, शख्स ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देने के बजाय गणतंत्र दिवस लिख दिया था. जिसपर बिग बी ने लिखा 'भाई साहब ये गलत लिखा हुआ है. कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, INDEPENDENCE DAY, आपने गणतंत्र दिवस लिखा है. गणतंत्र दिवस तो REPUBLIC DAY होता है.' हालांकि शख्स ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है.

तापसी-स्वरा ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना

अमिताभ के अलावा अन्य सितारों ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है. तापसी पन्नू ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तिरंगा लहराते अपना एक शॉर्ट वीड‍ियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा '75 साल जवान! हम होंगे कामयाब से सारे जहां से अच्छा तक...मेरे खूबसूरत देश और दृश देशवास‍ियों के लिए मेरी शुभकामनाएं'. स्वरा भास्कर ने लिखा 'हैप्पी बर्थडे #India उम्मीद है आपके बच्चे अपनी और दूसरों की आजादी का महत्व समझें...आशा करती हूं कि हमें ये सीख मिले कि सबसे बड़ी आजादी नफरत और डर से होती है.'

Happy birthday #India 🇮🇳❤️

May your children truly learn to value freedom- their own, and that of others.. and May we learn that the greatest freedom is freedom from hatred and fear! #IndependenceDay