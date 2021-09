Allu Arjun को फैन से गिफ्ट में मिली 160 साल पुरानी पिस्टल, तस्वीरें वायरल

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पिछले दिनों यूएई के ट्रिप पर गए थे. इस दौरान वहां से लौटते वक्त उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट मिला, जिसने एक्टर के इस ट्रिप को यादगार बना दिया. दरअसल, अल्लू अर्जुन को उनके एक बिजनेसमैन फैन ने 160 साल पुरानी पिस्टल गिफ्ट की.

अल्लू अर्जुन को गिफ्ट में मिली पिस्टल, इस वजह से है खास

मलयाली बिजनेसमैन रियाज Kilton ने एक्टर को सरप्राइज करते हुए 160 साल पुरानी पिस्टल गिफ्ट की. इस विंटेज पिस्टल संग एक्टर की फोटो खूब लाइक की जा रही है. इस पिस्टल को गिफ्ट करते हुए बिजनेसमैन संग अल्लू अर्जुन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. अल्लू की केरल में तगड़ी फैन फॉलोइंग है. वो चाहे अल्लू के गाने हो या फिल्में, केरल में एक्टर के फैंस उन्हें जमकर सेलिब्रेट करते हैं.

Bigg Boss 15 Contestants List 2021: तेजस्वी प्रकाश से विशाल कोटियन तक, शो में होगी इन 15 की एंट्री



A Malayalee businessman named Riyaz Kilton gifted 160 year old pistol to Icon StAAr #AlluArjun during his UAE visit. pic.twitter.com/Lio7LwlKSM