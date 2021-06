वो हॉलीवुड एक्टर जिसके लिए बॉलीवुड और इंडिया का मलतब है शाहरुख खान

ब्रिटिश अभिनेता टॉम हिडलेस्टन मार्बल कॉमिक्स के लोकी के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. 9 जून को लोकी के किरदार ने अपने डिज्नी प्लस सीरीज की शुरुआत कर दी है. हाल ही में ट्विटर पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, टॉम वर्ड एसोसिएशन गेम खेलते हैं और उन सभी भारतीय चीजों के बारे में बात करते हैं, जो उन्हें पसंद हैं, जिसमें शाहरुख खान का नाम भी शामिल हैं.



इंडिया के बारे में पूछे जाने पर टॉम कहते हैं, 'शाहरुख खान'. फिर उनसे बॉलीवुड के बारे में पूछा जाता है और कहते हैं, 'क्या मुझे शाहरुख खान को फिर से कहने की इजाजत है? शाहरुख खान फिर से'. इसके बाद, टॉम से एक इंडियन सिटी के बारे में पूछा गया और कहते हैं, “चेन्नई। मेरे अंकल वहीं रहते हैं. मैं कई बार चैन्नई घूमने गया हूं और मुझे वो शहर बहुत पसंद है.'

