हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सेलिना गोमेज कई सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. सेलिना गोमेज को हम सभी ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट ने बढ़िया एक्ट्रेस, फिर सिंगर और एक ब्यूटी ब्रांड की मालिक बनते देखा है. सेलिना हमेशा से लाइमलाइट में रही हैं. इसी के चलते उनकी जिंदगी और खासकर उनके रिश्तों को लेकर खूब बातें बनी हैं.

इन सिंगर्स को डेट कर चुकी हैं सेलीना

सेलिना गोमेज का सबसे लंबा रिश्ता सिंगर जस्टिस बीबर के साथ रहा था. दोनों ने साल 2010 से 2018 तक एक दूसरे को डेट किया था. इस बीच दोनों कई बार अलग होकर दोबारा साथ भी आए. साल 2017 में उन्होंने रैपर द वीकेंड को भी डेट किया था. साथ ही सेलिना गोमेज का नाम हॉलीवुड के फेमस डीजे Zedd और प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस के साथ भी जुड़ चुका है.

अब वोग ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने नए इंटरव्यू में 28 साल की सेलिना गोमेज ने अपनी पुराने रिश्तों के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि उनके सभी रिश्ते शापित थे. साथ ही सेलिना गोमेज ने बताया कि हर रिश्ते में आने और उसके टूटने से उन्होंने क्या कुछ सीखा है.

सेलिना को लगते हैं उनके रिश्ते शापित

सेलिना गोमेज ने कहा कि उन्हें अपने पार्टनर से हमेशा कमतर ही महसूस होता था. उन्होंने बताया, 'मुझे लगता है कि मेरे ज्यादातर रिश्तों के एक्सपीरियंस शापित रहे हैं. मैं रिश्ते में होने के समय जिन बातों से गुजरी उनसे गुजरने के लिए मैं बेहद यंग थी.'

सेलिना ने कहा कि रिश्तों में अपर्याप्तता महसूस करने की वजह से ही उन्हें पता चला कि क्या चीज उन्हें 'Rare' बनाती है. यह शब्द उन्हें तब सूझा था जब सेलिना गोमेज सॉन्ग राइटर Nolan Lambroza के साथ बैठकर अपने 2020 में आने वाले गाने के लिए राइटिंग सेशन में थीं. यह गाना सेल्फ लव और इंसान की वैयक्तिकता के बारे में है.

सेलिना गोमेज ने कहा, 'मैं 29वें साल में जाने पर खुद को आभारी महसूस कर रही हूं. दो साल पहले तक भी मैं अलग थी. चीजें बेहतर होती जा रही हैं. लोग भी यही बोलते हैं न कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप खुद जो है उसपर भरोसा करने लगते हैं. मुझे नहीं पता कि यह मेरे साथ हर साल होगा.'

सेलिना गोमेज के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह हूलु की सीरीज Only Murders in the Building में नजर आने वाली हैं. साथ ही वह अपनी एनिमेटेड फिल्म फ्रैंचाइजी Hotel Transylvania की नई फिल्म में भी काम कर रही हैं.