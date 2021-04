सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठ‍ित अवॉर्ड ऑस्कर का ऐलान हो चुका है. जहां नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का तो वहीं एंथोनी हॉपक‍िन्स को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. विजेताओं की सूच‍ि में एक्टर डेन‍ियल कलूया भी शामिल हैं, जिन्हें जूडस एंड द ब्लैक मसायाह के लिए बेस्ट सपोर्ट‍िंग एक्टर के सम्मान से नवाजा गया. यह वक्त डेन‍ियल और उनके पर‍िवार के लिए एक बेहद खुशी का मौका था, लेक‍िन डेन‍ियल की मां के लिए इंबैरेस‍िंग भी रहा.

दरअसल, बेस्ट सपोर्ट‍िंग रोल में जब डेनियल का नाम लिया गया तो उनकी खुशी का ठ‍िकाना नहीं रहा. उन्होंने विनिंग स्पीच में अपनी मां को धन्यवाद दिया लेक‍िन इस दौरान एक्टर ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे उनकी मां भरी सभा में शर्म‍िंदा हो गईं. डेनियल ने कहा- 'मैं अपनी मां को धन्यवाद देना चाहूंगा. आपने मुझे सबकुछ दिया, आपने अपनी फैक्ट्री सेट‍िंग्स मुझे दी, ताकि मैं ऊंचाईयां छू सकूं'.

