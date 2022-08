हॉलीवुड सिंगर और रैपर डोजा कैट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस तहलके का कारण डोजा का नया लुक है. जी नहीं, डोजा कैट ने कोई बोल्ड अवतार नहीं अपनाया है बल्कि उन्होंने तो एक बेहद बोल्ड करामात ही कर डाली है.

डोजा कैट ने अपना सिर शेव मुंडवा दिया है. साथ ही अपने एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उन्होंने आइब्रो भी शेव कर लीं! हां, सही पढ़ा. ग्रैमी अवॉर्ड विनर डोजा कैट ने अपने इस काम से सभी को चौंका दिया है. 26 साल की डोजा ने गुरूवार को इंस्टाग्राम पर एक लाइव वीडियो शुरू किया था. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें कभी भी अपने सिर पर बाल पसंद नहीं थे. इसके बाद उन्होंने रेजर उठाकर अपनी आईब्रो भी शेव कर दीं.

डोजा नहीं चाहती थीं अपने सिर बाल

डोजा कैट इस वीडियो में अपना बजकट भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं. उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास नहीं होता कि अपना सिर मुंडवाने में मुझे इतना समय लगा.' उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने इस लुक बेहद पसंद भी कर रही हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है मेरे सिर पर कभी बाल होने ही नहीं चाहिए थे. मुझे मेरे सिर पर बालों का होना पसंद ही नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे अपने सिर पर बाल होना कभी पसंद ही नहीं था. मैं अपनी जिंदगी का एक भी पल आपको नहीं बता सकती, जब मैंने यह ना कहा हो कि 'यह कूल है. मुझे बस अपने बाल पसंद नहीं.' डोजा कैट की इस बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ने सभी के होश उड़ा दिए हैं. अगर थोड़े बहुत होश फैंस के बचे थे तो उन्होंने लाइव वीडियो पर अपनी आइब्रो शेव कर उन्हें भी हवा में छू कर दिया.

Doja Cat shaved her eyebrows off on live 👀 pic.twitter.com/wBM1BtfUqC