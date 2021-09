Conor McGregor-Machine Gun Kelly Video: अवॉर्ड शो में हुआ हंगामा, इस मशहूर सेलेब ने एक्ट्रेस पर फेंकी ड्रिंक

MTV के वीडियो म्यूजिक अवॉर्ड्स यानी VMA के रेड कारपेट पर एक चीज जो आपको हमेशा देखने मिलती है, वह है ड्रामा. हॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक MTV VMA का आयोजन रविवार को न्यूयॉर्क में किया गया था. ऐसे में हॉलीवुड के कई म्यूजिशियन इस अवॉर्ड्स शो का हिस्सा बने.

रेड कारपेट पर हुई झड़प

VMA के रेड कारपेट के प्री-शो के दौरान पैपराजी को एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली. सिंगर और रैपर Machine Gun Kelly उर्फ MGK और UFC फाइटर Conor McGregor के बीच रेड कारपेट पर झड़प हो गई. खबरों के मुताबिक, अवॉर्ड शो की सिक्योरिटी को दोनों स्टार्स के बीच आकर लड़ाई को रुकवाना पड़ा.

the getty images of conor mcgregor having a fight on the red carpet is the funniest thing that’s happened all night pic.twitter.com/ajyGmaSiAK — sarah (@GOLDWlNGS) September 12, 2021

Machine Gun Kelly and Conor McGregor got into a scuffle at the 2021 #VMAs red carpet. pic.twitter.com/jPFctIgJh9 — Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2021

Machine Gun Kelly wouldn't talk about his scuffle with UFC Champ Conor McGregor before the #VMAs. https://t.co/UB8wjdnhBs pic.twitter.com/ZJbaRYJJD5 — Variety (@Variety) September 13, 2021

हालांकि यह लड़ाई किस कारण से हुई थी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है. Machine Gun Kelly और Conor McGregor की झड़प की कई वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. एक वीडियो में Conor को Kelly और उनकी गर्लफ्रेंड Megan Fox पर अपनी ड्रिंक फेंकते हुए भी देखा जा सकता है.

पैपराजी हुई नाराज

ऐसे में बताया जा रहा है कि Conor McGregor की इस हरकत से रेड कारपेट मौजूद पैपराजी काफी नाराज थी. उन्हें लग रहा था कि इस वाकये के बाद शायद Machine Gun Kelly और Megan Fox रेड कारपेट पर वॉक नहीं करेंगे. हालांकि बाद में कपल ने वॉक किया. साथ ही Kelly ने प्री-शो इंटरव्यू में VMA को लेकर उत्साह भी जाहिर किया था.

Conor ने खारिज की खबर

बता दें कि Machine Gun Kelly ने MTV VMA में जबरदस्त परफॉरमेंस दी.बताया जा रहा है कि Kelly के साथ झड़प की तस्वीरें वायरल होने के बावजूद Conor की टीम ने इस खबर को खारिज कर दिया है. वहीं Kelly ने भी अपनी लड़ाई के बारे में इंटरव्यू में बात नहीं की.

चर्चा में Megan का आउटफिट

वैसे Machine Gun Kelly की रेड कारपेट पर हुई झड़प के अलावा उनकी गर्लफ्रेंड Megan Fox का आउटफिट भी काफी चर्चा में बना हुआ है. Megan ने पूरी तरह से सी-थ्रू ड्रेस को पहना था.