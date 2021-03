धनुष से लेकर शोभिता तक, हिंदी सिनेमा के ये स्टार्स कर रहे हैं हॉलीवुड में काम

बॉलीवुड के कई स्टार्स ऐसे हैं, जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में काम कर दुनियाभर में नाम कमाया है. एक्टर इरफान खान, जहां हॉलीवुड में रुतबा रखते थे तो वहीं प्रियंका चोपड़ा अब सफल हॉलीवुड अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. हालांकि आगे आने वाले समय में और भी बहुत से भारतीय एक्टर्स हैं, जो आगे आने वाले समय में हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं. आइए आपको उनके बारे में बताएं.

धनुष - एवेंजर्स एंडगेम बनाने वाली डायरेक्टर जोड़ी रुसो ब्रदर्स की नई फिल्म द ग्रे मन के साथ धनुष अपना हॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ हॉलीवुड के बड़े स्टार्स रायण गोसलिंग, 'कैप्टेन अमेरिका' क्रिस एवन्स, आना दे अरमास संग जूलिया बटर्स, रेगे-जॉन पेज, बिली बॉब थोरंटन और अन्य एक्टर्स होंगे. यह फिल्म, लेखक Mark Greaney की लिखी किताब द ग्रे मैन पर आधारित है.

THE GRAY MAN cast just got even better.



Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, and Julia Butters will join Ryan Gosling, Chris Evans, and Ana de Armas in the upcoming action thriller from directors Anthony and Joe Russo. pic.twitter.com/SJcz8erjGm