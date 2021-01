51 साल जेनिफर लोपेज की खूबसूरती की वजह है बोटॉक्स ट्रीटमेंट? दिया ये जवाब

एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज के हाल ही में बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेने की खबरें चर्चा में बनी हई थीं. इस पर उन्हें ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा. हालांकि, एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है और इस तरह की खबरों का खंडन किया है.

जेनिफर लोपेज, जिन्होंने हाल ही में एक स्किनकेयर, जेएलओ ब्यूटी लॉन्च किया था. सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया. इसमें जेनिफर लॉन्च की गई स्किनकेयर प्रोडेक्ट का प्रचार करती दिखाई दे रही हैं. हालांकि, कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स ने जेनिफर के इस वीडियो पर कमेंट कर ट्रोल करने की कोशिश की है.

एक यूजर ने लिखा, "क्या मैं सिर्फ ये उल्लेख कर सकता हूं कि जब आप बात करती हैं या कुछ व्यक्त करने की कोशिश करती हैं, तो आपकी आइब्रो और माथा बिल्कुल भी हिलता नहीं हैं, आपने निश्चित रूप से बोटॉक्स लिया है.''

.@JLo claps back at hater accusing her of having Botox:



"For the 500 millionth time, I have never done Botox or any injectables or surgery ... And here is another JLO Beauty secret: don't spend your time trying to bring others down, that will keep you youthful & beautiful too!!" pic.twitter.com/iesyelJgKG