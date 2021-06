अनुष्का या विराट, दोनों में से किसकी तरह दिखती हैं वामिका? क्रिकेटर की बहन ने बताया

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका पॉपुलर स्टारकिड हैं. अनुष्का की बेटी का चेहरा देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं. वामिका की तस्वीरें सामने आई हैं लेकिन किसी में भी उनका चेहरा नहीं दिखाया गया है. सभी को ये जानने की उत्सुकता है कि विराट या अनुष्का, दोनों में से वामिका किसकी तरह दिखती हैं.

आखिर कैसी दिखती हैं वामिका, जानें

इसी एक्साइटमेंट के चलते एक शख्स ने विराट कोहली की बहन भावना से ये सवाल पूछ डाला. जानते हैं भावना ने इसका क्या जवाब दिया. विराट की बहन भावना कोहली ढिंगरा ने इंस्टा पर ask me anything सेशन किया. इस दौरान एक शख्स ने सवाल पूछा- क्या आप वामिका से मिली हैं. वो विराट और अनुष्का में से किसकी तरह दिखती है. भावना ने इसका जवाब देते हुए लिखा- हां, हम वामिका से मिले हैं, वो एक एंजेल है.

विराट की बहन ने वामिका को एंजेल बताया है. हालांकि उन्होंने इस बात को सस्पेंस ही रखा कि वामिका किसकी तरह दिखती हैं. लेकिन अभी नहीं तो बाद में ही सही, जब वामिका बड़ी हो जाएंगी तब फैंस को ये बात भी मालूम चल ही जाएगी. दूसरे एक शख्स ने भावना से सवाल किया कि वे अपनी भाभी चेतना और अनुष्का शर्मा के बारे में कुछ बताएं. जवाब में भावना ने कहा- वे दोनों अद्भुत हैं, मैं उन्हें प्यार करती हूं.

वामिका को पिछले दिनों अनुष्का शर्मा की गोद में स्पॉट किया गया है. इस दौरान अनुष्का विराट इंग्लैंड के लिए निकल रहे थे. तब वामिका को सीने से लगाए अनुष्का नजर आई थीं. उन्होंने बेटी का चेहरा छुपाया हुआ था. लेकिन तब भी वामिका की हल्की सी झलक कैमरे में कैद हो गई थी. मां बनने के बाद अनुष्का शर्मा मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. वे अपनी लाइफ के सबसे हैप्पी फेज को जी रही हैं. इन दिनों वे पति विराट और बेटी के साथ इंग्लैंड में हैं.