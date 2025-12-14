scorecardresearch
 
रजनीकांत की 'जेलर 2' में हुई विद्या बालन की एंट्री? इस दिन फिल्म रिलीज होने की है चर्चा

खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन, सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' का हिस्सा बनी हैं. साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आई है, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है.

'जेलर 2' में होंगी विद्या बालन? (Photo: Instagram/@balanvidya)
'जेलर 2' में होंगी विद्या बालन? (Photo: Instagram/@balanvidya)

सुपरस्टार रजनीकांत 'कुली' के बाद, एक और पैन इंडिया फिल्म में नजर आने वाले हैं. वो अपनी हिट तमिल फिल्म 'जेलर' का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसमें साउथ के साथ बॉलीवुड एक्टर्स का भी तड़का है. मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म के मेन विलेन के रूप में नजर आएंगे. अब उनके अलावा एक और बॉलीवुड स्टार इस फिल्म से जुड़ चुका है. 

'जेलर 2' से जुड़ी बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस

पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस विद्या बालन रजनीकांत की 'जेलर 2' में शामिल हुई हैं. इसमें पहले से ही साउथ के कई बड़े दिग्गज नजर आने वाले हैं. ऐसे में मेकर्स ने 'जेलर 2' को एक अलग लेवल पर लेकर जाने के लिए विद्या बालन को भी कास्ट किया है, जो अपने किरदार से कहानी में नए दिलचस्प मोड़ लेकर आएंगी. 

रिपोर्ट में लिखा है, 'विद्या बालन ने हाल ही में जेलर 2 मूवी के लिए हां कह दिया है और उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है. उनका रोल कहानी में बहुत अहम है. वो एक मजबूत और गहरी परतों वाली रोल निभा रही हैं, जो फिल्म में बड़ा ट्विस्ट लाएगी. उनके आने से फिल्म में और जोरदारपन आएगा, और वो जेलर 2 के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक होंगी.'

इस दिन रिलीज होगी रजनीकांत की 'जेलर 2'?

पिंकविला की रिपोर्ट में आगे 'जेलर 2' की रिलीज डेट का भी खुलासा किया गया है. उनके मुताबिक, फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. हालांकि ये रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं है. मालूम हो कि सुपरस्टार रजनीकांत की पिछली दो बड़ी फिल्में 'कुली' और 'जेलर' अगस्त महीने में ही रिलीज हुई थीं. 'जेलर' ने जहां बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी, वहीं 'कुली' उस मामले में थोड़ी कमजोर रही. 

बता दें कि रजनीकांत की 'जेलर 2' को पिछली फिल्म डायरेक्ट करने वाले नेल्सन दिलीप कुमार ही बना रहे हैं. नेल्सन, तमिल सिनेमा के बड़े डायरेक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने थलपति विजय की 'बीस्ट' डायरेक्ट की थी. नेल्सन का अभी तक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड दमदार रहा है. ऐसे में 'थलाइवा' रजनीकांत के फैंस को 'जेलर 2' से बड़ी उम्मीदें हैं. बात करें 'जेलर 2' की, तो इसमें मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, कन्नड़ स्टार शिव राजकुमार और तेलुगू स्टार नंदमुरी बालाकृष्ण का भी कैमियो होगा.

