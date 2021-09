वासू भगनानी संग कार्तिक आर्यन ने नहीं की किसी फिल्म की कोई डील, यह है सच्चाई

कई न्यूज पोर्टल्स यह खबर चला रहे थे कि कार्तिक आर्यन के साथ वासू भगनानी ने तीन फिल्मों की डील साइन की है, लेकिन पूजा एंटरटेनमेंट ने इस बात की पूरी सच्चाई बताई है. प्रोडक्शन हाउस ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि इस बात में रत्तीभर भी सच्चाई नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और न ही कोई डील हुई है. हालांकि, कार्तिक आर्यन की ओर से इस पर किसी भी तरह का बयान नहीं आया है.

यह है सच्चाई

प्रोडक्शन हाउस के सूत्र ने कहा कि इस तरह की अफवाहें कई बार उड़ती हैं, लेकिन इस बात को पब्लिश करने से पहले प्रोडक्शन हाउस से वैरिफाई कर लेना चाहिए. बता दें कि प्रोडक्शन हाउस केवल अच्छी चीजों को डिवेलप करने की कोशिश में जुटे होते हैं. साथ ही आने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी वह समय से देते हैं. बता दें कि हाल ही में इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म 'बेलबॉटम' रिलीज हुई है. थिएटर्स में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

No truth to this at all.