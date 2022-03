Indian Student Killed in Ukraine: यूक्रेन पर रूस की बमबारी, भारतीय स्टूडेंट की मौत, फरहान अख्तर ने जताया दुख

कोई भी जंग चाहे जिस भी देश में हो रही हो, किसी को नहीं भाती. खुद रूस के कई ऐसे नागरिक हैं जो जंग का विरोध कर रहे. दुनियाभर के लोग चाह रहे हैं कि ये जंग जल्द थम जाए. मगर जंग है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है. दोनों देशों के बीच इस लड़ाई की वजह से दुनियाभर के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

जगजाहिर है कि यूक्रेन में कई सारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं. युद्ध की शुरुआत से ही उन्हें भारत सुरक्षित लाने की तैयारी की जा रही है. मगर कई सारे छात्र वहीं फंसे हुए हैं. इससे बड़ी दुखद खबर तो ये है कि इस लड़ाई में एक बेकसूर भारतीय छात्र ने भी अपनी जान गंवा दी है. एक्टर फरहान अख्तर ने इसपर शोक व्यक्त किया था.

भारतीय छात्र की यूक्रेन में मौत

जिस बात का डर था वही हुआ. पिछले कुछ दिनों से भारत की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए मेडिकल छात्रों को वापस ले आया जाए ताकि उनकी जान इस युद्ध में ना चली जाए. मगर शुरुआत हो गई है. जैसे-जैसे रूस का आक्रमण यूक्रेन पर बढ़ रहा है आम नागरिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. भारतीय छात्र भी मुश्किल में हैं. हाल ही में नवीन नाम के एक भारतीय छात्र के मरने की खबर सामने आई है. ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Arindam Bagchi ने दी है.

An Indian student is now a casualty of the Ukraine invasion .. feel terrible for the family .. deepest condolences.. hope we can get all our citizens home safe and soon. 🙏🏽