भारत के सपोर्ट में आया पाकिस्तान, स्वरा भास्कर ने की तारीफ तो हुईं ट्रोल

भारत में कोरोना वायरस का आतंक चारो तरफ देखने को मिल रहा है. देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं हैं और डॉक्टर्स और सरकार मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं. भारत को इस मुसीबत में देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर ने अपने फैंस से भारत की मदद करने की अपील की है.

स्वरा ने शोएब अख्तर को कहा शुक्रिया

शोएब ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और जनता से भारत की मदद की अपील की. वीडियो में शोएब अपने पाकिस्तानी फैंस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह आगे आकर भारत की इस मुसीबत में उनकी मदद करें. वीडियो शेयर करते हुए शोएब ने लिखा, ‘भारत कोविड-19 से लड़ रहा है. उन्हें ग्लोबल मदद की जरूरत है. उनका हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश कर गया है, हम इस लड़ाई में साथ हैं. हमें एक-दूसरे का सहारा बनना ही होगा.’

शोएब अख्तर के इस वीडियो पर स्वरा भास्कर का रिएक्शन सामने आया है. स्वरा ने शोएब को ट्वीट करने और मदद की गुहार लगाने के किए शुक्रिया कहा है. स्वरा ने ट्वीट किया, ‘थैंक्यू शोएब अख्तर जी आपके इन प्यारे शब्दों के लिए और इंसानियत के प्रति जो आप कर रहे हैं उसके लिए. आपकी तारीफ जितनी की जाए कम है.’

Thank you Shoib Akhtar ji for the kind words and gesture of humanity! Deeply appreciated 🙏🏽🙏🏽💙💙 https://t.co/YT7onzdR6b — Swara Bhasker (@ReallySwara) April 24, 2021

पाकिस्तान की तारीफ पर हुईं ट्रोल

इसके अलावा स्वरा भास्कर ने एक दूसरे ट्वीट में पाकिस्तान की तारीफ की और वहां से मिले सपोर्ट के लिए खुशी जताई. उन्होंने लिखा, 'इस मुश्किल दौर में पाकिस्तानी सिविल सोसाइट और सोशल मीडिया पर भारतीय के साथ खड़े रहने और विनम्रता देखकर बेहद खुशी हुई. इसके बावजूद की मीडिया और मुख्यधारा की पब्लिक लगातार पाकिस्तानियों की आलोचना और उनके खिलाफ जहर उगलती आई है. बड़े दिल के लिए शुक्रिया पड़ोसी.'

Heartening to see Pakistani civil society & social media reach out in solidarity & kindness to India, during this devastating time.. this despite the fact that our media & mainstream public discourse have consistently mocked & vilified Pakistanis.. Thank u 4 ur bada dil Padosi 💙 — Swara Bhasker (@ReallySwara) April 24, 2021

हालांकि स्वरा भास्कर की ये बात कुछ ट्विटर यूजर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने एक्ट्रेस को खरी-खरी सुना दी. कुछ यूजर्स तो इतना नाराज हो गए कि उन्होंने स्वरा से पाकिस्तान जाने की बात तक कह दी. देखें ट्वीट्स:

Well! Don’t rule yourself out lady. We all remember your little mouth diarrhoea. https://t.co/xa4a4GBsHF — Librocubicularist (@AverageKay) April 25, 2021

Disgrace. Where are you when a man in uniform dies at the border? Bada dil it seems rubbish. Delusional woman 😖😤 https://t.co/E2XS8fr98N — Pooja Anil Pednekar (@PoojaAnilPedne1) April 25, 2021

बता दें कि हाल ही में स्वरा भास्कर और उनकी मां को कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया था. स्वरा ने इस बारे में बताते हुए ट्वीट किया था. फिल्मी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो स्वरा को नेटफ्लिक्स के शो भाग बीनी भाग में देखा गया था.