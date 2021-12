ट्विटर पर ट्रेन्ड हुआ Diljit Dosanjh का बर्थडे, फैंस बोले- ट्विटर भी आपका दीवाना लगदा

फेमस पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की बड़ी फैन फॉलोइंग है. एक्टर के सॉन्ग आते ही हिट हो जाते हैं. दिलजीत दोसांझ का नाम अक्सर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया रहता है. लेकिन इस बार सिंगर खास वजह से ट्विटर पर चर्चा बटोर रहे हैं.

दरअसल, ट्विटर पर आज ‘It’s Diljit Dosanjh's Birthday' चल रहा है. लेकिन दिलजीत का बर्थडे दिसंबर में नहीं बल्कि जवनरी में होता है. दिलजीत ने ट्विटर पर चल रहे अपने बर्थडे पर एक फनी रिएक्शन दिया है.

दिलजीत ने ट्विटर वाले बर्थडे पर किया रिएक्ट

दिलजीत ने ट्विटर पर छाए अपने बर्थडे के टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किया है और साथ में अपना मजेदार रिएक्शन भी दिया है. दिलजीत ने लिखा- ट्विटर वालेयों मैंनू पता तुसी मेरा बहुत तेह मूह करदे हों....पर रोज ही मेरा बर्थडे यार. लव जू ट्विटर...पर बाल मीठा वी सेहत ले चंगा नी..अवी शुगर कराओगे मैंनू. जान देदो यार. इसके साथ दिलजीत ने हंसने वाली इमोजी भी लगाई हैं.

दिलजीत के पोस्ट पर फैंस ने लिए मजे

दिलजीत दोसांझ के उनकी बर्थडे को लेकर पोस्ट शेयर करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस उनके पोस्ट पर कमेंट करके खूब मजे ले रहे हैं. कोई दिलजीत को बर्थडे विश कर रहा है तो कोई उनसे पार्टी मांग रहा है.

एक यूजर ने पंजाबी भाषा में दिलजीत की पोस्ट पर कमेंट करके कहा कि उनका बर्थडे क्वाटर्ली सेलिब्रेट कर लेते हैं. यूजर ने आगे लिखा कि ट्विटर भी उनक दीवाना लगता है. एक महीने में 4 बार सेलिब्रेट करता है.

Bohot hi pyaar aa te quarterly celebrate kar leve birthday par ae twitter ta twada diwana lagta..ik mahine ich 4 baar karuga celebrate 😂😂😂😂

यहां देखिए यूजर कैसे मजे ले रहे हैं-

Waise Happy Birthday sir.. Hum har roz Jnm lete hainaa 😁 ! And also 1 month to go for your Real Wala Birthday Yayy 🥺🌚💃❤️