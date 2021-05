ट्विंकल खन्ना की दरियादिली, दिल्ली-पंजाब के लोगों तक पहुंचाएंगी ऑक्सीजन सिलेंडर्स

कोरोना वायरस ने देशभर में तहलका मचा रखा है. शहरों में अब तबाही का मंजर जरा थमा है तो अब कोरोना की लहर ने गांवों की तरफ बढ़ गई है. वहीं शहरों में भी भले ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है मगर मरने वालें के आंकड़े आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. गांव में नदियों से शव बरामद किए जा रहे. ऐसी स्थिति में देशवासियों के बीच खौफ का माहौल है. फिल्म इंडस्ट्री इस मुश्किल परिस्थिति में गांव वाले लोगों के साथ खड़े हैं. बॉलीवुड एक्टर्स लगातार मदद को आगे आ रहे हैं. इसमें एक नाम ट्विंकल खन्ना का भी जुड़ गया है. ट्विंकल लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं. अब एक्ट्रेस ने पंजाब और दिल्ली की तरफ रुख किया है और यहां पर संक्रमित लोगों की मदद को आगे आई हैं.

दिल्ली-पंजाब में राहत

रविवार के दिन ट्विंकल खन्ना ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी साझा की. एक्ट्रेस ने तीन तस्वीरों के जरिए इस बारे में बताया. ट्विंकल ने बताया कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की तीसरी खेंप को दिल्ली और पंजाब में रह रहे लोगों के लिए बांटा जाएगा. दिल्ली के लिए जहां एक तरफ ऑक्सीजन सेलेंडर्स रवाना हो जाएगा वहीं दूसरी तरफ खालसा एड की मदद से पंजाब में जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं.

Our third lot being distributed to patients in Delhi thanks to @Hemkunt_Fdn 🙏 pic.twitter.com/RYItLb0XCH