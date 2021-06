'बिना खिलौने के बचपन बीता, म्यूजिक ने दिया सबकुछ', क्रिटिसिज्म पर बोले टोनी ककक्ड़

सोशल मीडिया पर टोनी ककक्ड़ एक लंबे समय से ट्रोल होते रहे हैं. टोनी पर मीम्स काफी वायरल भी हुए हैं. यहां तक की टोनी की सिंगिंग पर भी सवाल उठाए जा चुके हैं. ट्वीटर पर पिछले दिनों टोनी कक्कड़ ने फैंस संग आस्क मी एनिथिंग का फन गेम खेला. फैंस के सवालों का जवाब देते हुए टोनी ने अपने करियर, जर्नी, स्ट्रगल आदि के बारे में दिल खोलकर बातचीत की है.

म्यूजिक ने कार से कॉफी तक म्यूजिक की वजह से

अपने बचपन को याद करते हुए टोनी बताते हैं, उनके पास उस दौरान खेलने को खिलौने भी नहीं हुआ करते थे. आज म्यूजिक की वजह से टोनी को सबकुछ मिल पाया है. अपनी कार से लेकर कॉफी तक का क्रेडिट वे म्यूजिक को ही देते हैं. एक फैन ने जब टोनी से सवाल किया कि वे कैसे इन क्रिटिसिजम को बर्दाश्त कर पाते हैं, तो उसका जवाब देते हुए टोनी लिखते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, मुझे पता है कि मेरे म्यूजिक ने मुझे क्या दिया है. मेरा घर, मेरी कार, मेरी रोजाना की स्टारबक्स कॉफी सबकुछ.. बिना खिलौने के बचपन बीता है.

Kuch toh log kahenge.. I know what my music has given me. My home, my cars, my daily Starbucks ..Everything !!



Bina khilono(toys) ke bachpan beeta hai https://t.co/WsTukVCamW