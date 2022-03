फिर विवादों में कपिल शर्मा, नाराज फैंस ने सलमान खान को भी घसीटा, क्या है वजह?

बॉलीवुड एक्टर कपिल शर्मा का विवादों से गहरा नाता रहा है. सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से कपिल किसी ना किसी कारणवश विवादों में आ जाते हैं. भले ही कपिल शर्मा शो पिछले काफी समय से लोगों का मनोरंजन कर रहा है और दुनियाभर में देखा जाता है. मगर शो को ट्रोल का भी सामना करना पड़ता है. एक बार फिर से कपिल शर्मा शो लोगों के निशाने पर है. फिल्म कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्रिहोत्री ने कपिल शर्मा पर इस बात का आरोप लगाया है कि कपिल ने इस वजह से उनकी फिल्म का प्रमोशन करने से इंकार कर दिया, क्योंकि फिल्म की कास्ट में कोई बड़ा कलाकार नहीं है.

अब विवेक के इस आरोप को लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कपिल शर्मा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. एक ट्विटर यूजर ने विवेक से कहा कि उन्हें इस फिल्म का प्रमोशन कपिल शर्मा के शो में करना चाहिए. शख्स ने कपिल से भी रिक्वेस्ट की कि वे द कश्मीर फाइल्स मूवी का प्रमोशन अपने शो में करें. मगर विवेक अग्निहोत्री ने इसपर रिएक्ट करते हुए कपिल पर आरोप लगाया.

उन्होंने लिखा- मैं इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता हूं कि कपिल शर्मा शो में किसे बुलाया जाना चाहिए. ये पूरी तरह से कपिल शर्मा और शो के प्रोड्यूसर्स पर निर्भर करता है. जहां तक बॉलीवुड की बात है मैं वो बात कहना चाहूंगा जो कभी अमिताभ बच्चन ने गांधीजी के लिए कही थी- 'वो राजा हैं और हम रंक.' बातों-बातों में विवेक ने कपिल के साथ शो के प्रोड्यूसर सलमान खान पर भी निशाना साध दिया.

इसके बाद कुछ और यूजर्स को जवाब देते हुए विवेक ने कपिल पर सीधे तौर पर निशाना साधा. उन्होंने और खुलकर इस बारे में बात की और कहा- मैं खुद कपिल शर्मा शो का बहुत बड़ा फैन हूं. मगर उन लोगों ने हमें अपने शो में बुलाने से इंकार कर दिया, क्योंकि हमारी फिल्म में ज्यादा कॉमर्शियल एक्टर्स नहीं हैं और कोई बड़ा स्टार नहीं है. बॉलीवुड में नॉन स्टार्टर्स डायरेक्टर्स, राइटर्स और अच्छे एक्टर्स को कुछ नहीं समझा जाता.

Kapil Sharma turns down Vivek Agnihotri's request to promote Kashmir Files. Vivek Agnihotri himself has said that the excuse has been given by Kapil Sharma that there is no big starcast in this, does he need a bigger starcast than Anupam Kher, Mithun Chakraborty etc.?