पत्नी का बर्थडे भूलने पर क्या होता है? शत्रुघ्न ने कपिल के शो पर खोला राज

Khulkar hasne ke liye ho jaiye taiyaar, kyun ki Legendary Shatrughan Sinhaji apne unfiltered avtaar mein karenge baatein mazedaar #TheKapilSharmaShow mein iss Sat-Sun raat 9:30 baje. @kapilsharma @kikusharda @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @banijayasia @archanapuransingh @chandanprabhakar @shatrughansinhaofficial

A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial) on Oct 15, 2020 at 4:45am PDT