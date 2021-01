The Girl On The Train: नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी परिणीति चोपड़ा की फिल्म, सामने आए कैरेक्टर पोस्टर्स

The Girl On The Train: नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी परिणीति चोपड़ा की फिल्म, सामने आए कैरेक्टर पोस्टर्स

इस फिल्म में परिणीति के साथ कीर्ति कुल्हारी,अदिति राव हैदरी और अविनाश तिवारी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. नेटफ्लिक्स के साथ परिणीति ने भी सभी किरदारों के पोस्टर शेयर किए. पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- द गर्ल ऑन द ट्रेन. नेटफ्लिक्स पर 26 फरवरी को. फैंस इस से बेहद खुश हो गए हैं और बॉलीवुड के सेलेब्स परिणीति को बधाई दे रहे हैं.

परिणीति चोपड़ा