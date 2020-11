किसान आंदोलन: किसानों पर सरकार की कार्रवाई से भड़कीं स्वरा-तापसी, बताया 'शर्मनाक'

कृष‍ि कानून के विरोध में किसानों के आक्रोश को पूरा देश देख रहा है. हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी किसान आंदोलन पर अपना रिएक्शन दिया है. एक दिन पहले सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकारों ने किसान आंदोलन में किसानों के प्रति अपना समर्थन दिखाया था. अब तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर ने भी इसपर रिएक्ट किया है. दोनों ने किसानों पर पुलिस की कार्यवाही की निंदा की है.

तापसी पन्नू ने सारकास्ट‍िक अंदाज में लिखा- 'चलो अब बिना वक्त गंवाए खाना बॉयकॉट करते हैं, कमॉन ट्व‍िटर आप कर सकते हैं'.

स्वरा भास्कर ने एक वीड‍ियो शेयर करते हुए उसपर रिएक्ट किया है. इस वीड‍ियो में पुलिस किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें कर रही है. स्वरा ने हर‍ियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार पर उंगली उठाते हुए लिखा- 'शर्मनाक! @mlkhattar सरकार पर लानत. सोनीपत में 14 डिग्री टेंपरेचर है!!! क्रूर अमानवीय लोग!'.

वीर दास ने ट्वीट किया- 'आपने अभी वाटर कैनन से कई टन पानी किसानों पर बरसाए, जो हर साल पानी की कमी के कारण जूझते हैं...और फिर आप उन्हें पीने के लिए पानी देते हैं...वही पानी पी लो'.

You just fired tons of water from water canons on farmers who are the worst hit every year by our national water crisis...and then they offered you drinking water.



Drink that in.