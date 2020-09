अनुराग को सपोर्ट करना तापसी पन्नू को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर हो रहीं ट्रोल

फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप इस समय अलग ही विवाद में फंस चुके हैं. शनिवार को एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया. अब जैसा हमेशा होता है, इस मुद्दे पर भी बॉलीवुड बंट गया. एक तबका पायल को न्याय दिलवाने के लिए आगे आया तो वहीं दूसरा तबका अनुराग को निर्दोष मान रहा है. अब उस दूसरे तबके में एक्ट्रेस तापसी पन्नू का नाम भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने ट्वीट कर अनुराग का बचाव किया है.

तापसी ने एक फोटो शेयर कर लिखा- 'क्योंकि, तुम मेरे दोस्त, सबसे बड़े फेमिनिस्ट हो जिसे मैं जानती हूं. तुम्हारे एक नए आर्ट पीस के सेट पर दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि तुम्हारी बनाई दुनिया की महिलाएं कितनी शक्तिशाली और सार्थक होती हैं.' अब तापसी ने बिना उन आरोपों का जिक्र कर अनुराग का सपोर्ट कर दिया. लेकिन सोशल मीडिया पर उनका ये अंदाज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया. कई लोगों ने उन्हें उन्हीं के पुराने ट्वीट याद दिलाए तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें हिपोक्रेट तक बताया गया.

सोशल मीडिया पर तापसी ट्रोल

एक यूजर ने तो मीम के जरिए भी तापसी की क्लास लगाई. यूजर ने एक फोटो शेयर की, जिसमें तापसी को हनीप्रीत बताया गया और अनुराग को राम रहीम. इसी तरह और भी कई मीम्स वायरल हुए. एक यूजर ने तापसी पर तंज कसते हुए कहा कि इसी वजह से उन्हें अनुराग और अनुभव की ही फिल्मे मिलती हैं. यूजर लिखते हैं- तापसी काफी बेवकूफ हैं. हैरानी नहीं होती कि तापसी को सिर्फ अनुराग और अनुभव की फिल्में क्यों मिलती हैं. हमें ऐसी एक्ट्रेस को रोल मॉडल नहीं बनाना है. वहीं एक यूजर ने तो सिर्फ तापसी के पुराने ट्वीट शेयर किए हैं जिसमें वे मी टू मुहिम का समर्थन कर रही हैं और लोगों से दोषियों का समर्थन ना करने की बात कह रही हैं.

#TaapseePannu on #MeToo Then, #TaapseePannu on #AnuragKashyap Now. These people have nothing to do with #Femenism , Bas Apna Agenda Chalna Chahiye. #Hypocrisy Ke Bhi Seema Hoti hai pic.twitter.com/a2WvAICvxu

I don’t like gotcha tweets because sometimes the context is lost and sometimes people evolve.



But this is so blatant and so recent that it is nothing but rank hypocrisy. How does one write something on the left and then go issue certificates like the one on the right?! @taapsee https://t.co/FtMHIL5aes