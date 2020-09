बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. स्वरा लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं और अपनी आवाज बुलंद करने में पीछे नहीं हटती. अब स्वरा भास्कर ने उमर खालिद की रिहाई की मांग करते हुए आवाज उठाई है. उन्होंने उमर खालिद की फोटो शेयर करते हुए लिखा- #FreeUmarKhalid #ScrapUAPA. अपने इस ट्वीट को लेकर स्वरा भास्कर काफी ट्रोल हो रही हैं.

बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स को स्वरा भास्कर का ये ट्वीट पसंद नहीं आया और उन्होंने कमेंट सेक्शन में इसपर आपत्ति जताई है. लोगों ने स्वरा के पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट तक शेयर किए हैं. जो दिल्ली हिंसा से पहले किए गए थे. इनमें से एक ट्वीट में स्वरा भास्कर ने लिखा है, 'दिल्ली सड़कों पर आओ.' इससे पहले कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्वीट किया था कि स्वरा अपने ट्वीट्स के कारण हिंसा भड़काने की कोशिश करती हैं. वहीं कई यूजर्स खुद स्वरा को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं.

स्वर के अलावा एक्टर प्रकाश राज ने भी उमर खालिद को लेकर ट्वीट किया है. मालूम हो कि कुछ समय पहले फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री और अशोक पंडित ने स्वरा भास्कर को उनके पुराने ट्वीट्स के चलते निशाने पर लिया था. इन दोनों ने स्वरा को दिल्ली हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था. अशोक पंडित ने तो स्वरा की गिरफ्तारी की मांग तक कर दी थी.

SHAME..if we don’t raise our VOICE against this WITCH-HUNT now.. we should be ASHAMED ..#StandWithUmarKhalid #FreeUmarKhalid #justasking pic.twitter.com/5QwSLlivb1